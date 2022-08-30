Российский сегмент Telegram второй день подряд переполняют кадры из херсонской степи с погибшими боевиками и разбитой военной техникой киевского режима. Эти снимки стали, пожалуй, лучшей демонстрацией успешности так долго анонсируемого Владимиром Зеленским контрнаступления на освобожденные Россией территории.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Причем о разгроме киевских боевиков свидетельствуют не только видео с полей сражений, снятые на беспилотные летательные аппараты. Доказательством тому служат и публикации телеграм-каналов, на которых запечатлены целые колонны карет скорой помощи в Одессе и Николаеве, куда, по сообщениям местных пабликов, свозят раненых.

«В Одессе уже два дня колонны скорых едут подводить промежуточные итоги контрнаступления на Херсон», — сообщил телеграм-канал «Повёрнутые на Z войне», прикрепив к этому сообщению две видеозаписи.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Николаеве, о чем сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«После провала наступления в больницы Николаева везут толпы раненых ВСУшников. Сообщают, что врачей вызывают с выходных, а волонтеры по чатам объявляют о необходимости срочной сдачи крови для раненых», — сообщил автор поста.

Причем нехватка крови в больницах в связи с большим количеством раненых боевиков отмечается не только в Николаеве, но и в Одессе.

«Кровавый провал ВСУ под Херсоном: множество раненых военных везут в Одессу, на сдачу крови гигантские очереди. «Эти все люди стоят в очереди на сдачу крови, внутри всё забито», — сообщают местные СМИ и ТГ-каналы. Напомним, ранее стало известно, что в больницы Николаева привезли множество раненых боевиков ВСУ», — проинформировал канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Тем временем ТГ-каналы продолжают публиковать новые видео из зоны боевых действий. Сняты они, как правило, на БПЛА и красноречивее любых слов подтверждают масштабы потерь боевиков киевского режима в личном составе.

«Как бойцы ВДВ уничтожали колонны и пехоту врага — 1 серия. 29 августа «Призрак Херсона» летел над своим участком фронта на БПЛА и обнаружил колонну ВСУ, координаты были быстро переданы артиллеристам, и начался кошмар ВСУ. На наступающих обрушили вал снарядов, ВСУшники побросали БПМ и попытались укрыться в окопах, потом хотели уползти через посадку, но их продолжали накрывать точным огнём, корректируемым «Призраком Херсона». Продолжение следует», — словно очередной эпизод телесериала, описал боевые действия на опубликованном им видео телеграм-канал «Летит Калибр».

Окончательно о масштабных потерях киевского режима в Херсонской области стало известно после того, как Министерство обороны России опубликовало ежедневную сводку о ходе проведения спецоперации.

«Предпринятая попытка режима Зеленского возобновить наступательные действия на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась. В ходе безуспешных атак населённых пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые Поды противник понёс значительные потери и был отброшен российскими войсками. В районе населённого пункта Сухой Ставок разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ. В настоящее время завершается уничтожение его остатков», — рассказало Минобороны России в своём официальном телеграм-канале.

ИА REGNUM Специальная военная операция России. Николаевская и Херсонская области. 01:00 30.08.2022

В сообщении указывается, что киевские боевики пытались деблокировать часть своих подразделений. Ради этого через реку Ингулец ими было переправлено 12 танков, поставленных Польшей. Мощным огневым воздействием российских войск часть техники была уничтожена. Несколько танков в ходе беспорядочного отхода подорвались на своём минном поле.

«За двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях [вооруженные формирования б. УССР] потеряли четыре боевых самолета: два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Сбиты в воздухе три вертолета [б. УССР] Ми-8. Российскими войсками уничтожено 63 танка [б. УССР], 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 1700 военнослужащих [б. УССР]», — привело подробную информацию Минобороны России.

Не удивительно, что на фоне таких потерь и отсутствия видимых успехов киевский режим всеми силами пытается скрыть от населения контролируемых им территорий правду. Специально для этого даже были запущены новые механизмы цензуры.

«Генштаб ВСУ из-за катастрофических провалов на фронте ужесточает информполитику. Опубликованы новые требования к СМИ о том, как освещать боевые действия: недопустима альтернативная трактовка оперативной обстановки на фронте. Нельзя давать собственные прогнозы. Сообщать о боевых действиях, их ходе, последствиях и результатах имеют право только ВСУ. Воздержаться от слухов и не давать оценок действиям ВСУ и Сил обороны [б. УССР] в целом», — написал телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Большинство популярных сообществ Telegram дали однозначную оценку такому решению — Киев понимает, что попытка контрнаступления обернулась провалом, и делает всё, чтобы эта информация не стала достоянием гласности.