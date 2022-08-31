В преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут в ноябре, президент Джо Байден сделал активный рывок, отправившись в штат Пенсильвания, где он старательно разрекламировал свою программу по борьбе с оружием и в очередной раз перевел стрелки на Республиканскую партию и сторонников своего предшественника Дональда Трампа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

Байден заступился за ФБР во время выступления в Пенсильвании 30 августа, призвав союзников Трампа не осуждать правоохранительные органы, разгоняющие толпу во время штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Во время визита в один из ключевых штатов Байден также попытался повернуть в свою сторону тему, ранее считающуюся политически уязвимым местом Белого дома — охрану правопорядка и рост преступности в США. Он заявил, что его администрация разрабатывает новую политику по борьбе с оружием и планирует обратиться к Конгрессу с просьбой выделить $37 миллиардов на программы по борьбе с преступностью. В том числе часть этих средств планируется выделить полиции.

«Тошно видеть новые нападки на ФБР», — подчеркнул Байден, ссылаясь на республиканцев в Конгрессе, которые призывают «уничтожить» ФБР после обыска в имении Трампа в Мар-а-Лаго 8 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

«Я против сокращения расходов на полицию. Я также против сокращения расходов на ФБР», — добавил президент.

Издание New York Times отмечает, что одержав ряд побед в законодательной сфере, Байден начал становиться всё более категоричным в своих попытках сохранить контроль Демократической партии над Конгрессом на промежуточных выборах. Визит 30 августа является первой из трех поездок в Пенсильванию, которые глава Белого дома совершит в течение недели; в ноябре в штате пройдут решающие выборы в Конгресс, а также выборы губернатора.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией New York Times.

«В дополнение к запрету на штурмовое оружие следует запретить продажу, владение или использование бронежилетов и тактического снаряжения. Какое положение Второй поправки разрешает наличие бронежилетов? Олени, утки или любые другие животные, на которых охотятся на законных основаниях, не стреляют в ответ. Как и в случае со штурмовым оружием, единственная причина для владения бронежилетами — это участие в восстании», — считает Curmudgeon51.

«В двух словах, это проблема, когда правительство распределяет средства без надзора и подотчетности. «История финансирования полиции в Соединенных Штатах — это выписывание чистых чеков на миллиарды долларов без какой-либо отчетности», — сказала Бри Спенсер, старший менеджер программ в Leadership Conference on Civil and Human Rights, законодательной коалиции по защите прав человека. «Похоже, именно этим мы сейчас и занимаемся, так что это ни в коем случае не свидетельствует о реформе полиции. Это обычное дело», — цитирует expat.

«Нужно запретить автоматическое оружие любого вида, ввести строгую проверку оружия, обложить владельцев оружия налогом и страхованием. Отмените сокращение налогов для богатых и крупных корпораций. Хотите равенства? Прогресса? Чистого воздуха и воды? Голосуйте за каждого республиканца», — советует Steve Hunter.

«Спасибо президенту Байдену за ваше лидерство. Здорово, что в Белом доме наконец-то появился компетентный, взрослый и честный президент, заботящийся об американском народе. Президент, который даже заботится об американцах, которые за него не голосовали», — пишет Montessahall.

«Демократы допустили отмену запрета на штурмовое оружие», — напоминает BullMoose.

«Сегодня Байден сказал, что все республиканцы в Конгрессе голосовали против финансирования правоохранительных органов — это так изворотливо. Он пытался создать впечатление, что это был какой-то отдельный законопроект, против которого они проголосовали, в то время как на самом деле это был его законопроект на $3 млрд и из которого средства на правоохранительные органы составляли лишь крошечную часть», — вспоминает KathyS.

«Штат Нью-Йорк принял кучу новых законов об оружии. Ни один из них не предотвратил бы ни одного из 52 убийств в Рочестере в этом году. Это только усложнило жизнь законопослушным гражданам, но зато выглядело хорошо для тех, кто предложил эти законы. Некоторые городские полицейские управления заявили, что даже не будут применять некоторые из этих законов», — указывает Karen.

«Его комментарии о святости закона и порядка были бы правдоподобны, если бы он не был ответственен за поощрение рекордного числа нелегальных въездов в страну. Куча политической болтовни и ничего больше», — осуждает Matt.

Tomas Castelazo Стена на границе Мексики и США

Напомним, что на прошлой неделе Байден резко осудил движение сторонников Трампа, которое он назвал «ультра-MAGA» и разрекламировал успехи своей администрации в сфере борьбы с изменением климата, оружия и коронавируса.

При этом 30 августа он вновь осудил союзников Трампа, который по-прежнему оказывает решающее влияние на Республиканскую партию.

«Позвольте мне обратиться к моим друзьям MAGA-республиканцам в Конгрессе. Не говорите мне, что вы поддерживаете правоохранительные органы, если вы не осуждаете то, что произошло 6-го числа, — сказал Байден, имея в виду беспорядки в Капитолии в 2021 году. — Ради Бога, на чьей вы стороне?»