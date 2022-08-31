Смерть 24-летнего американца Кайла Маллена во время подготовки в ряды отряда ВМС США «морские котики» вновь спровоцировала дискуссии о чрезвычайной жестокости армейских испытаний.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

В январе Маллен прибыл в Калифорнию для прохождения крайне тяжелого отбора в отряд «морских котиков». Издание New York Times отмечает, что в этот период он был в лучшей форме в своей жизни. При этом ранее в средней школе он стал чемпионом штата по обороне и позже капитаном футбольной команды в Йельском университете.

Однако к середине третьей недели курса, которую «морские котики» называют «адской неделей», спортсмен из Нью-Джерси находился на грани истощения, поражённый инфекцией и кашляющий кровью.

В начале курса список участников насчитывал 210 человек, но уже к середине «адской недели» 189 человек выбыли из строя из-за травм. В свою очередь Маллен не сдавался и дошел до конца. По окончании курса командиры «морских котиков» пожали ему руку, дали пиццу и посоветовали немного отдохнуть. Молодой человек вернулся в казарму и лег на пол, а через несколько часов его сердце остановилось.

Тем же вечером ещё одному курсанту, прошедшему «адскую неделю», потребовалась интубация, а ещё двое были госпитализированы.

На протяжении десятилетий командование «морских котиков» сталкивалось с критикой, как с внешней стороны, так и со стороны собственного руководства ВМС. Неоднократно утверждалось, что их отборочный курс, известный как базовая подготовка SEAL, является слишком трудным, жестоким и слишком часто курсантов госпитализируют с сотрясениями мозга, переломами костей и опасными инфекциями. С 1953 года погибло по меньшей мере 11 человек.

Army.mil Морские котики ВМС США

Отмечается, что когда сотрудники ВМС собирали вещи Маллена после его смерти, они обнаружили в его машине шприцы и препараты, повышающие работоспособность. После этого было проведено расследование и ещё около 40 кандидатов признались в употреблении стероидов или других препаратов.

Издание отмечает, что без более обширного тестирования невозможно оценить весь масштаб проблемы употребления наркотиков среди новобранцев программы. Однако более десятка нынешних и бывших кандидатов подтвердили, что за последнее десятилетие наркотики стали неотъемлемой частью подготовки курсантов, которые разными способами скрывают это от руководства.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией New York Times.

«Похоже, нет такого уровня мужественности, который мог бы удовлетворить их», — пишет Sean.

«Большинство испачкало бы штаны, если бы хоть на час столкнулось с тем, что эти храбрые мужчины должны делать для своей страны. Люди, которые делают невыносимые вещи, чтобы мы могли спать по ночам, заслуживают уважения и аплодисментов», — подчеркивает Slick.

«Конечно, нужно максимально усложнить воспроизведение реальных испытаний. Но как эти медицинские работники оправдывают то, что человек, кашляющий кровью, отправляется домой, а не в больницу?» — спрашивает Beep.

«Приверженцы этой программы будут настаивать на том, что она создает воинов-победителей любой ценой. Но представьте себе, что происходит, когда такой оптимизированный воин в конце концов попадает в гражданскую жизнь. Неудивительно, что американский аппетит к насилию и терпимость к преступному поведению наших «лидеров» настолько экстремальны», — считает Bounds.

«Меня интересует уровень самоубийств среди наших военнослужащих, к которым относятся все те, кто не попадает в группу котиков, потому что «у них нет того, что нужно», — пишет Hooyah.

«Член моей семьи был морским котиком. Он, конечно, использовал стимуляторы, чтобы оставаться бодрым/в сознании во время службы, которая включала боевые задания. Он сказал, что употреблял амфетамин. Не стоит удивляться, что он употреблял его и некоторое время после того, как вернулся со службы с посттравматическим стрессовым расстройством. Я видел его под воздействием различных наркотиков в разное время. Ни один из них не принес облегчения, которого он искал, а некоторые причинили большой вред», — рассказывает Ajaxfriend.

«А почему мы молчим о личной ответственности? Какие-то студенты начинают употреблять наркотики, потом у них возникают проблемы с сердцем и они умирают. Риторический вопрос: винить ли нам организаторов Олимпийских игр или Тур де Франс в том, что они создают тяжелые соревнования, которые «заставляют» спортсменов мошенничать? Мы должны ожидать чести и честности от всех кандидатов в программе», — считает JM.

Напомним, что команды SEAL, выполняющие одни из самых сложных миссий в армии США, включая молниеносное освобождение заложников и убийство таких террористов, как Усама бен Ладен, настаивают на том, что «адская неделя» жизненно важна для подготовки непоколебимых бойцов.

Бойцы Navy SEAL (Морские котики) США. Афганистан

При этом руководство отряда говорит о потерях при обучении как об «издержках бизнеса». Бывший «морской котик» Дэвид Гоггинс в своих мемуарах рассказывает об однокурснике, который утонул во время «адской недели». Вскоре после этого инструктор сказал своей группе: «Это мир, в котором вы живете. Он не первый и он не последний, кто погибнет на вашей работе».