Смерть «морского котика» раскрыла культуру наркотиков в ВМС США
Смерть 24-летнего американца Кайла Маллена во время подготовки в ряды отряда ВМС США «морские котики» вновь спровоцировала дискуссии о чрезвычайной жестокости армейских испытаний.
В январе Маллен прибыл в Калифорнию для прохождения крайне тяжелого отбора в отряд «морских котиков». Издание New York Times отмечает, что в этот период он был в лучшей форме в своей жизни. При этом ранее в средней школе он стал чемпионом штата по обороне и позже капитаном футбольной команды в Йельском университете.
Однако к середине третьей недели курса, которую «морские котики» называют «адской неделей», спортсмен из Нью-Джерси находился на грани истощения, поражённый инфекцией и кашляющий кровью.
В начале курса список участников насчитывал 210 человек, но уже к середине «адской недели» 189 человек выбыли из строя из-за травм. В свою очередь Маллен не сдавался и дошел до конца. По окончании курса командиры «морских котиков» пожали ему руку, дали пиццу и посоветовали немного отдохнуть. Молодой человек вернулся в казарму и лег на пол, а через несколько часов его сердце остановилось.
Тем же вечером ещё одному курсанту, прошедшему «адскую неделю», потребовалась интубация, а ещё двое были госпитализированы.
На протяжении десятилетий командование «морских котиков» сталкивалось с критикой, как с внешней стороны, так и со стороны собственного руководства ВМС. Неоднократно утверждалось, что их отборочный курс, известный как базовая подготовка SEAL, является слишком трудным, жестоким и слишком часто курсантов госпитализируют с сотрясениями мозга, переломами костей и опасными инфекциями. С 1953 года погибло по меньшей мере 11 человек.
Отмечается, что когда сотрудники ВМС собирали вещи Маллена после его смерти, они обнаружили в его машине шприцы и препараты, повышающие работоспособность. После этого было проведено расследование и ещё около 40 кандидатов признались в употреблении стероидов или других препаратов.
Издание отмечает, что без более обширного тестирования невозможно оценить весь масштаб проблемы употребления наркотиков среди новобранцев программы. Однако более десятка нынешних и бывших кандидатов подтвердили, что за последнее десятилетие наркотики стали неотъемлемой частью подготовки курсантов, которые разными способами скрывают это от руководства.
Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией New York Times.
«Похоже, нет такого уровня мужественности, который мог бы удовлетворить их», — пишет Sean.
«Большинство испачкало бы штаны, если бы хоть на час столкнулось с тем, что эти храбрые мужчины должны делать для своей страны. Люди, которые делают невыносимые вещи, чтобы мы могли спать по ночам, заслуживают уважения и аплодисментов», — подчеркивает Slick.
«Конечно, нужно максимально усложнить воспроизведение реальных испытаний. Но как эти медицинские работники оправдывают то, что человек, кашляющий кровью, отправляется домой, а не в больницу?» — спрашивает Beep.
«Приверженцы этой программы будут настаивать на том, что она создает воинов-победителей любой ценой. Но представьте себе, что происходит, когда такой оптимизированный воин в конце концов попадает в гражданскую жизнь. Неудивительно, что американский аппетит к насилию и терпимость к преступному поведению наших «лидеров» настолько экстремальны», — считает Bounds.
«Меня интересует уровень самоубийств среди наших военнослужащих, к которым относятся все те, кто не попадает в группу котиков, потому что «у них нет того, что нужно», — пишет Hooyah.
«Член моей семьи был морским котиком. Он, конечно, использовал стимуляторы, чтобы оставаться бодрым/в сознании во время службы, которая включала боевые задания. Он сказал, что употреблял амфетамин. Не стоит удивляться, что он употреблял его и некоторое время после того, как вернулся со службы с посттравматическим стрессовым расстройством. Я видел его под воздействием различных наркотиков в разное время. Ни один из них не принес облегчения, которого он искал, а некоторые причинили большой вред», — рассказывает Ajaxfriend.
«А почему мы молчим о личной ответственности? Какие-то студенты начинают употреблять наркотики, потом у них возникают проблемы с сердцем и они умирают. Риторический вопрос: винить ли нам организаторов Олимпийских игр или Тур де Франс в том, что они создают тяжелые соревнования, которые «заставляют» спортсменов мошенничать? Мы должны ожидать чести и честности от всех кандидатов в программе», — считает JM.
Напомним, что команды SEAL, выполняющие одни из самых сложных миссий в армии США, включая молниеносное освобождение заложников и убийство таких террористов, как Усама бен Ладен, настаивают на том, что «адская неделя» жизненно важна для подготовки непоколебимых бойцов.
При этом руководство отряда говорит о потерях при обучении как об «издержках бизнеса». Бывший «морской котик» Дэвид Гоггинс в своих мемуарах рассказывает об однокурснике, который утонул во время «адской недели». Вскоре после этого инструктор сказал своей группе: «Это мир, в котором вы живете. Он не первый и он не последний, кто погибнет на вашей работе».