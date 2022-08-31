€5,6 млрд выделила Европейская комиссия на развитие морских парков ветряков в Европейском союзе. Соответствующее заявление 30 августа сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции форума стран Балтийского моря по вопросам энергобезопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Груша

«Еврокомиссия выделила €5,6 млрд… для финансирования развития морских парков ветряков…» — сказала она, добавив, что это необходимо для гарантии независимости Европейского союза от российских источников энергии.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Еврокомиссия собирается потратить деньги впустую или же украсть выделенные средства. Иные отметили, что на изготовление ветряков уходит много энергии, которой в ЕС не хватает.

«А ещё 10 млрд выделят на обучение синих китов, чтоб дули на эти ветряки…» — иронизирует Дмитрий.

«На самом деле, если говорить о природных источниках энергии, то ветряки такое себе занятие. А вот солнечные накопители на солевой или песчаной основе — это реальная технология. Да и энергии выдает в постоянном режиме», — отметил Иван.

«Распил бабла продолжается», — с сарказмом пишет Ирина И.

«Веера пусть закупят, людям всяко лучше будет», — отметил Аr.

«А куда масло от смазки этих ветряков утилизировать будут? За*рут все своей зелёной повесткой», — добавила Ирина.

«Один раз их зеленка подвела и они снова в неё вкладываются… самоубийцы!» — отреагировала Татьяна К.

«От этих ветряков птицы гибнут. А пейзажи просто ужасные, напоминает «Войну миров». Да и утилизировать сломанные части где будут эти идиоты?» — задалась вопросом Svetla Tay.

«Вот уж точно — выбросить деньги на ветер», — комментирует новость Андрей.

(сс) Boke9a Ветряная электростанция

«Они уже сколько десятилетий ищут альтернативную энергию и все никак не могут найти. Вернее поняли, что не найдут, но деньги вкладывают», — недоумевает Alexey.

«Хоть не на оружие, и то радует», — написал Ток.

«Где-то читала, что на изготовление одного ветряка уходит больше энергии, чем он вырабатывает», — смеется Светлана К.

«Верно. Он окупается только лет через 10, когда уже срок эксплуатации подошёл к концу», — ответил Светлане К. один из участников обсуждения.

«Ветряная энергетика — это деньги на ветер!» — отметил «Мирный».

«Видимо, деньги девать больше некуда, по её мнению», — считает Olga.

«По-моему, на изготовление, доставку и установку ветряков понадобится больше традиционной «не экологической» энергии, чем дадут сами ветряки по итогу. То же самое с солнечными панельками», — предположил D. M.

«Ветряки, которые, если вспомнить, изготавливаются из стали, меди и пластика, на производство которых нужна энергия, которой у ЕС вдруг не стало», — добавил Sergei A.

«Ветряк — это вспомогательное питание, нестабильное, нет три дня ветра — нет три дня тока, например. Только дебилы могут это делать основным видом энергоснабжения», — подытожил G53.