После того как на прошлой неделе ушел в отставку высокопоставленный агент ФБР Тимоти Тибо, обвиненный в предвзятом отношении в деле о ноутбуке Хантера Байдена, часть сотрудников призвала директора ведомства Кристофера Рэя также покинуть должность.

FBI ФБР

Тибо подозревали в том, что в преддверии президентских выборов 2020 года он способствовал тому, чтобы ФБР отложило расследование о ноутбуке сына президента США Джо Байдена — Хантера.

Со ссылкой на анонимных работников ФБР газета Washington Times сообщила, что «они чувствуют, что директор потерял контроль над бюро». При этом адвокат Курт Сьюздак, представляющий интересы данных сотрудников, рассказал, как между собой они говорят: «Как этот парень выживает? Он должен уйти».

Сьюздак также отметил, что агенты «потеряли доверие» к Рэю.

Американские интернет-пользователи обсудили проблему под соответствующей публикацией Fox News.

«Это тихая, но важная история. Впервые за многие годы настоящие агенты ФБР, те, кто находится в здравом уме, выходят вперед и выдают Рэя за предательство этой страны. Слишком долго мы наблюдали за этой карикатурой, которой является ФБР — некогда гордая и уважаемая организация. Как только партия Республиканцев победит в промежуточных выборах и возьмет палату представителей и Сенат, начнутся настоящие и правдивые расследования, которые покажут, что произошло на самом деле, и Америка будет шокирована», — пишет PATRIOTGAMES77 777.

«ФБР прогнило до основания. Да и другие агентства по алфавиту тоже. Они всегда были контрпродуктивны для нашей Республики и по определению являются «Глубинным государством». Теперь у них столько власти, что я не знаю, возможно ли от них избавиться», — указывает lanetawilliamscampbell.

Микеланджело Меризи да Караваджо. Поцелуй Иуды. 1602

«Да, и многие люди потеряли доверие к ФБР и другим правительственным агентствам», — соглашается sligo819.

«Как кто-то может с честным лицом говорить, что ФБР и минюст беспристрастны и не коррумпированы?» — недоумевает iwantaschrubbery.

«Просто помните, что большинство агентов и вспомогательного персонала не политизированы. Коррумпирована горстка эгоистичных лидеров, которые вышли из себя, и Рэй, который потерял контроль над агентством», — уверен heymikie902.

«На 100% согласен. Не вините людей, выполняющих приказы. Вините тех, кто их отдает», — отвечает newsouth1.

«Теневое правительство боится только одного человека, и этот человек — Дональд Трамп, потому что он разоблачил их», — комментирует theancientalien.

«Американцы потеряли доверие к агентам ФБР в коричневых пальто после фальшивого российского досье Мюллера, а теперь и неправомерного обыска у Трампа», — негодует timr270.

«Многие головы в ФБР (по всей цепочке командования) должны покатиться под откос», — подчеркивает JamesMarlow854.

«Они по-прежнему будут иметь право на все свои роскошные государственные пенсии, даже если вы уволите каждого из них сегодня», — объясняет lrx2.

Напомним, что Сьюздак в марте прошлого года оставил работу агента ФБР после почти 25 лет службы, сославшись на проблемы политической предвзятости на самом верху.