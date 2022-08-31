Страны — члены Европейского союза договорились насчет приостановки облегченного визового режима для российских граждан. Об этом 31 августа заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Багаж туриста

«Сегодня мы договорились с министрами иностранных дел ЕС о полной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией», — отметил он.

Новость обсудили в мессенджере Telegram и в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что это может доставить трудности тем российским гражданам, которым нужно посетить страны ЕС для лечения. А если учитывать то, какая нынче русофобия в Европе, там гражданам РФ делать нечего, отметили другие. Иные отметили, что гражданам России есть куда ездить и без Европы.

«Да и ладно с ними. Только вот если тяжелобольным людям или детям, если надо будет ехать на лечение… тут, конечно, могут быть трудности», — написала Лаура.

«Смотря на эту русофобию, туда ездить просто стало опасно. Я лучше здесь в России посижу, а если и лететь, то вполне открыты страны Востока…» — добавила «Корочка Хлеба».

«Все и так в Турцию, да в Египет ездят, да и Азия открыта», — пишет один из участников обсуждения.

«Закройте совсем свою Европу. Я только рад буду», — призвал в свою очередь Игорь.

«Ну будет не упрощённый, подумаешь, кто мог мотаться по европам, тот и дальше сможет», — написал Sqadroz.

«Доживём до холодов, а там посмотрим, как Европа… будет зубами стучать. А там и забастовки начнутся. Всё будет хорошо», — отреагировала Эмилия.

«У нас есть то, чего ни у кого нет, — Сибирь, Байкал. Будем ездить. Надо уже менять маршруты. Что там у них смотреть в Европе? Ничего нового», — прокомментировал новость Денис.

«Это прекрасная новость, закрывайте ворота, европейцы», — пишет Svetlana S.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Замок

«Это они так наш внутренний туризм решили развивать?» — с сарказмом поинтересовалась Natalia.

«Я надеюсь, наши зеркально усложнят выдачу виз европейцам!» — добавила Alexa P.

«Погодите, так что же получается, всё это время они нам выдавали визы по упрощённой схеме? Вот этот весь вынос мозга с обязательным предоставлением информации о том, в какую ночь, в какой гостинице ты будешь находиться, как будешь передвигаться, сбор биометрии, требование справок о доходах… А по итогу всего этого геморроя выдача виз только на даты поездки — это всё была упрощённая схема?!.. Ничего себе «упрощенка» от европейцев. Всем говорил и говорю, что шенген — одна из самых геморройных в плане подготовки документов виз. Иной раз тот период, в течение которого ты носишься со сбором бумажек, длится дольше, чем временное окно, на которое тебе разрешен въезд в Евросоюз (и это даже после того, как ты там не раз бывал)», — написал Sergey S.

«Давай, Европа, до свиданья! Обойдёмся без тебя», — с сарказмом добавил Роман.

«Ага, визы мы упрощенно давать не будем, но газ нам дайте, пожалуйста», — отреагировал U BEAR.

«В Европе сейчас итак туристов хоть отбавляй. [Из б. УССР] и Африки прут, девать уже некуда», — иронизирует Андрей Х.

«Так… Облегченный остановили, то есть начнут выдавать визы с трудом. С душевным надрывом таким. Ой, бедолаги», — шутит Роман Ц.