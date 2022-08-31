Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что новая попытка главаря киевского неонацистского режима Владимира Зеленского возобновить наступательные действия на Николаево-Криворожском и других направлениях полностью провалилась, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 31 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орёл

На этот раз попытке киевских боевиков быть захваченными были подвержены населённые пункты Архангельское, Ольгино и Терновые Поды, но все потуги нацистов в очередной раз оказались безуспешными. ВСУ вновь понесли значительные потери среди личного состава и были отброшены на прежние позиции.

Раз за разом атаки нацистов заканчиваются тем, что этих самых нацистов становится только меньше и меньше. Это означает, что для Вооружённых сил России, которые в любом случае в скором времени проведут свои успешные наступательные действия, будет проще пробираться через значительно поредевшую киевскую оборону.

Цифры среди потерь нацистских войск говорят об этом сами за себя. Только лишь за последние два дня ВСУ потеряли более 1700 человек убитыми, а количество раненных, как водится, всегда в разы больше. Но это только личный состав. Помимо прочего, российские войска сумели уничтожить 63 танка, 59 бронемашин пехоты, 48 единиц других разносортных бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулемётами, а также три вертолёта и четыре самолёта.

«Молодцы ребята! Грамотно и отважно защищают освобожденные территории. Ни пяди земли нацистам не отдадим!» — пишет Родион К.

ИА REGNUM Потери ВСУ на 31.08.2022

Многие пользователи, наблюдая такую картину, пришли к выводу, что наступление, о котором так долго грезили нацисты и которое долгие месяцы вынашивало в планах киевское командование, обернулось для ВСУ самой настоящей катастрофой.

«Наши давят вэсэушников по всем фронтам. И где обещанное Зеленским наступление? Разве что в его больной голове. Пока что мы видим повальное отступление», — указывает Егор В.

Несмотря на имеющиеся факты, киевский режим пытается всеми силами не допустить, чтобы народ бывшей УССР узнал правду.

«А меж тем в бандеровских пабликах пишут, что наступление идёт полным ходом. Их не смущает, что за всё это время даже посёлка ни одного нацисты не отбили. Но наступление полным ходом. Ага, конечно», — написала Veronica W.

Часть людей полагает, что даже такие невероятно большие со всех точек зрения потери среди ВСУ не заставят киевское командование сделать хоть какие-либо выводы, потому что оно находится в прямом подчинении у своих американских хозяев, которым невыгодно, чтобы нацисты прекращали осуществлять самоубийственные атаки.

«ВСУ разбиты, потери огромные, но до них ничего не доходит. Реально, словно с ума сошли все скопом», — заметил Виктор Б.

«Судя по всему, США поставили Киеву ультиматум: либо контрнаступление, либо слив. Поэтому Зеленский перебьёт всех своих солдат ВСУ, лишь бы хозяева не выбросили его в помойку», — поделилась своим мнением Анна М.

«Все эти бессмысленные попытки ВСУ пойти в контратаку, которые раз за разом оборачиваются всё большей и большей катастрофой для Киева, доказывают, что Америка будет воевать с Россией буквально до последнего [жителя бывшей УССР]. Иначе никак не объяснить происходящее», — считает Виталий М.

Напомним, 31 августа Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что новая попытка главаря киевского неонацистского режима Владимира Зеленского возобновить наступательные действия на Николаево-Криворожском и других направлениях полностью провалилась.