Дальнейшее повышение доли международных расчетов в рублях с постепенным отказом от использования валют недружественных стран, о необходимости которого заявил Михаил Мишустин, стоит рассматривать не только как сигнал резидентам. Предпосылок тому, что коллективный Запад одумается — нет и быть не может, так как санкции только лишь обнажили проблемы в мировой экономике, начавшиеся задолго до них. Более того, загодя подогревая геополитический кризис, Запад, судя по всему, готовил почву для введения санкций. Никто и не скрывал, как и продолжает не скрывать, существование цели завалить экономику России и не только России.

Рубль

Санкции являются не только самоцелью для достижения поставленной коллективным Западом задачи, но и поводом переключить внимание, сместить акценты с реально существующих проблем в мировой экономике на то, что сегодня служит оправданием иностранным политикам, придерживающихся курса на уничтожение России. Те объемы внешних госдолгов в ЕС и США уж точно не возникли не за один день и даже не за время пандемии, как и не на фоне наблюдающегося сейчас так называемого геополитического кризиса, и уж точно не на фоне наметившейся фрагментации экономик. Сколько ж можно лихорадить мир?!

Как сказал на днях профессор прикладной экономики Университета Джона Хопкинса Стив Ханке, выступивший с критикой главы финансового регулятора США Джерома Пауэлла, о чем со ссылкой на CNBC пишет издание «Эксперт», председатель ФРС не знает даже сейчас, что вызывает инфляцию, при этом раньше никогда не было длительной инфляции, причиной которой не был бы чрезмерный рост денежной массы. По мнению профессора, в следующем году экономику США ждет колоссальная рецессия, причем, по его прогнозам, она не обязательно будет спровоцирована ростом процентных ставок. Ханке обратил также внимание и на то, что несколько последних месяцев объем широкой денежной массы практически не менялся, что вполне, по его словам, может привести к замедлению темпов роста экономики.

Между тем уже в конце июля стало известно о снижении ВВП США второй квартал подряд. «Все-таки в Штаты пришла рецессия, как бы кто не хотел ее назвать иначе, дабы сгладить углы. ВВП страны падает два квартала подряд — иного толкования научный мир не знает», — заключил сегодня эксперт по фондовому рынку Михаиль Зельцер, анализируя курс рубля на портале «Элитного Трейдера», подчеркивая также то, что взрывная волатильность сырьевого рынка почти не отражается на курсе нацвалюты. Российский рубль, указывает эксперт, противостоял снижению глобальных индексов и падению энергетических фьючерсов, «с которыми у рубля давно низкая корреляция, и по итогам вторника даже укрепился к основным валютам, а доллар США вновь потерял планку 60».

При этом, несмотря на снижение экономики два квартала подряд, Белый дом, как сообщали СМИ, продолжал настаивать на отсутствии рецессии. Представитель МИД РФ Мария Захарова иронично тогда подметила в своем Telegram-канале, мол, нет слова — нет проблемы, таким же образом в США, по ее словам, «закончились экономические депрессии — они просто перестали употреблять это слово». Но сейчас, отмечала Захарова, «ситуация настолько катастрофическая, что были придуманы «путинский налог», «путинские цены» и т.д.». Госдолг США, как заявлял ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, превысил 30 триллионов долларов. Дефолт Соединенных Штатов, по его мнению, вполне реален. Серьезное потрясение американскую экономику может ждать уже осенью, и основным источником этого, по мнению главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева, будет американская биржа и фондовые рынки. Причем, как подчеркнул Васильев в интервью радиостанции «Комсомольская правда», у США не будет инструментов экономической политики для оживления экономики, выведения ее из состояния ступора и рецессии. Федеральная резервная система, по его прогнозам, «по всей видимости, и дальше будет закручивать гайки и повышать процентные ставки».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Американская валюта только кажется сильной, но слабостей у нее становится все больше, написал на днях обозреватель Financial Times (международного издания со штаб-квартирой в Лондоне) Ручир Шарма, о чем сообщает Прайм. По его оценкам, Соединенные Штаты в настоящее время должны миру 18 триллионов долларов, что составляет 73% американского ВВП, но в любом случае, указывает он, «это намного больше порогового значения в 50%, которое часто становилось предвестником прежних валютных кризисов». По его мнению, инвесторы обычно уходят от доллара, когда американская экономика замедляется относительно остального мира, а в будущем ее рост в сопоставлении с другими развитыми странами, отметил обозреватель, «наверняка замедлится». Не верьте сильному доллару, грядет «последолларовый мир», заключил Шарма.

Сегодня, как и в период краха интернет-компаний, доллар, предположил автор публикации, по всей видимости, выигрывает за счет устоявшегося мнения о валюте как безопасном убежище на фоне активных распродаж финансовых инструментов на мировых рынках. Но в то же время инвесторы, по его словам, не торопятся покупать американские активы: «Они понижают риски, где только можно, и получаемую выручку держат в долларах». Однако, говорит Шарма, «это не вотум доверия американской экономике, а, скорее, отсутствие альтернативы», что никогда не было жизнеспособной и эффективной инвестстратегией, тем более сейчас, «когда рушатся основы». Крупнейшие экономики Юго-Восточной Азии, напомнил автор публикации, уже стали всё чаще рассчитываться друг с другом напрямую, избегая доллара, центробанки от Азии до Ближнего Востока организуют двусторонние линии валютных свопов с целью снижения зависимости от доллара.

А что в Европе? Уровень госдолга к ВВП Европейского союза, по сути, сопоставим с американским. По итогам 2021 года, по данным Евростата, он составлял 88,1%. Из последних данных — только первый квартал этого года с показателем 87,8%. В разрезе стран и вовсе цифры рекордные: в первом квартале этого года уровень госдолга к ВВП в Греции составил 189,3%, Италии — 152,6%, Португалии — 127%, Испании — 117,7%, Франции — 114,4%, Бельгии — 107,9%, Кипре — 104,9%. Продолжает расти в ЕС и инфляция: как сообщил сегодня Евростат, ожидается, что годовая инфляция в еврозоне составит 9,1% в августе 2022 года по сравнению с 8,9% в июле. В Эстонии, Латвии, Литве — и вовсе бьет рекорды: еще в августе здесь показатель варьировался от 3,6% до 5%, тогда как сейчас от 20,8% до 25,2%. В Бельгии, Греции, Нидерландах, Словении и Словакии — выше 10% и до 13%. Растет государственный долг Великобритании: с июня прошлого года на 183 миллиарда фунтов, превысив 2,3 трлн фунтов, что составляет 96,1% ВВП страны. Годовая же инфляция, по данным британского Бюро национальной статистики (Office for National Statistics, ONS), еще в июне выросла до рекордных с 1982 года показателей — 9,4%.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Деньги

Даже если недружественные страны одумаются, изменив отношение к России, поверить в дальнейшую стабильность мировой экономики невероятно сложно, как и восстановить доверительные отношения (нужно ли — большой и жирный вопрос!). Это хорошо понимает иностранный бизнес, ушедший или планирующий уйти с российского рынка. Россия же только за короткий промежуток времени, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, еще раз показала себя надежным партнером, в том числе для инвесторов. У дружественных по отношению к нашей стране партнеров есть сейчас уникальный шанс нарастить свои возможности для экономики, в том числе через торговлю в национальных валютах. В середине августа замглавы МИД РФ Александр Панкин сообщал «Московскому комсомольцу», что доля доллара в торговле между странами Евразийского экономического союза снизилась до 21% от общего объема, а доля национальных валют в платежах теперь составляет около 75%. Рубль уже является валютой международных расчетов, ранее рассказывал «Ведомостям» главный экономист по России «ВТБ капитала» Александр Исаков. За прошлый год по странам БРИКС доля расчетов в рублях составляла порядка 14% и, в частности, с Индией — больше 50%.