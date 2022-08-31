Заявление премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина о том, что правительство планирует выделить на развитие электронной промышленности в России беспрецедентный объём финансирования, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 31 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Чип

По словам премьер-министра, электронная промышленность в России будет развиваться и для этого она получит мощную питательную базу в виде беспрецедентного объёма финансирования. Причём правительство уже сформировало облик будущей российской электроники и попытается воплотить задуманное в реальность в течение восьми лет. Перед исполнителями будут ставиться «совершенно конкретные цели и задачи их достижения».

Мишустин подчеркнул, что в нынешних условиях жизненно важно «развивать собственное профильное электронное машиностроение, производство технологического, вспомогательного оборудования, компонентов». Кроме того, правительству важно добиться того, чтобы возник достаточный спрос на российскую микроэлектронную продукцию, чтобы производить товар не впустую, забивая им склады, а реализуя его и наполняя тем самым бюджет нашей страны.

«Отлично! Правительство работает над развитием внутреннего производства. Западу скоро нас будет не догнать», — убеждён Максим Т.

Многие пользователи поддержали такую инициативу со стороны правительства России. Граждане уверены, что деньги в микроэлектронику вкладывать нужно, потому что антироссийские санкции поставили большие ограничения на технологические возможности нашего государства.

«Вкладывать деньги в развитие нужно. Сейчас для России это как воздух. Мы под санкциями, у нас нет других вариантов. На Западе больше ничего не купить», — указывает Сергей С.

Некоторые комментаторы отмечают, что заводы сами по себе продукцию выпускать не смогут. Для всего этого в любом случае нужны живые специалисты, а вот с кадрами из области микроэлектроники в России пока что туго.

«Один вопрос: а где вы инженеров по электронике возьмёте? Во многих отраслях школу инженеров просто убили. Причём те же люди, которые сейчас к «прорывам» призывают», — пишет Дмитрий Д.

Steve Jurvetson Завод электроники в Шеньчжене. Китай

«30 лет электронную промышленность убивали, а теперь за полгода восстановить собираются? Где вы людей найдёте, чтобы они пошли работать по этим направлениям? Специалистов-то толком никто не взращивал», — отметил Владимир А.

Часть людей напоминает, что Россия уже имеет горький опыт безвозвратно потерянных миллиардов, которые, казалось бы, были направлены на благие цели, но по какой-то причине были расфасованы по карманам и ничего стране полезного так и не принесли.

«А толку? Сколько уже было новостей о беспрецедентной финансовой помощи, и что? Где автопром? Где авиапром? Где вообще промышленность мирового уровня? Пока нет нормального контроля, пока всё на самотёк пускается, мы никаких достижений не увидим», — уверен Павел О.

«К сожалению, финансирование, даже беспрецедентное, совсем не гарантирует положительного результата. В нашей стране это может закончиться появлением ещё сотни олигархов и больше ничем. Надеюсь на лучшее, но, вспоминая всякие «Сколковы» и «Роснаны», полон скептицизма», — написал Максим П.

Напомним, 31 августа премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил на технологической сессии по электронике о том, что правительство планирует выделить на развитие электронной промышленности в России беспрецедентный объём финансирования.