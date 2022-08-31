Известие Минобороны РФ о том, что при попытке контрнаступления на николаево-криворожском и других направлениях ВСУ потеряли за двое суток более 1,7 тыс. военных, 63 танка и 59 боевых машин пехоты, спровоцировало широкий общественный резонанс. Люди говорят, что Зеленского ждет та же участь.

Василий Верещагин. Побеждённые. Панихида. 1877

«Наркоману Зеленскому срочно нужны победы. Очевидно, что контрнаступление было обречено задолго до его начала. Зеленский продолжает последовательную утилизацию своих граждан и бессмысленную войну. Ракеты с дальностью 300, поставленные преступному режиму, свидетельствует об агонии хозяев Зелебобы. В Сети уже есть информация о частичном уничтожении данной поставки. Медийно Зеля уже не вытягивает эту историю, скрывать 200 тыс. погибших уже не получается. Говорящая голова Арестович уже так запутался во вранье, что лучше бы молчал. Фронт пошёл по швам. Зелю, скорее всего, уберут свои, корабль пошёл на дно топором», — считает Даниил Грушевский.

«Гениальный план у Зеленского — это убить тысячу солдат ради того, чтобы померли ещё пара-тройка тысяч», — заметила Эльвира.

«Единственное удачное контрнаступление — это возвращение Урганта и Пугачёвой», — иронизирует Дмитрий.

«Ликвидируйте главу режима, и не будет он вырыгивать эти приказы!» — призывает Игорь Рогатин.

«Мозги промыты: в голове не укладывается, как можно пойти и положить свою жизнь ради чушки зелебобика», — отозвался Александр о ВСУ.

«Все миллиарды Запада слиты в бездонную яму Киева», — заметил Алексей.

«Мало того, что полезли на превосходящие силы РФ, так ещё целый месяц сами во всех соцсетях трубили про контрнаступ. Видимо, хотели, чтобы российская армия получше подготовилась», — считает Сергей.

«Ну если они не понимают, что их по приказу США используют как мясо, кто им виноват, всех дураков не научишь!» — заметил Александр Райс.

Mil.ru РСЗО «Ураган»

«Сейчас они напишут, что это был отвлекающий маневр и готовятся к высадке в других местах, и вообще, все предыдущие контрнаступы — это все были отвлекающие маневры. Вообще, пусть так отвлекают до самой Одессы», — иронизирует Б.

«А если учесть, что это — голая степь и каждый квадрат этой степи пристрелян нашей артиллерией, да еще и с воздуха поддержка — думаю, там совсем не такое соотношение потерь, а гораздо все хуже для хохлов. Это все равно что с копьями на пулеметы идти», — считает Тимофей Жеронкин.

«При наступлении без поддержки с воздуха атакующая сторона всегда потеряет в 3–4 раза больше личного состава и техники. Этот шаг — самоубийство киевского террористического командования. О чем они думали? По сути, российские Вооруженные силы ждали киевского наступления. Если будет так же продолжаться, то катастрофа в ВСУ неизбежна. Жалко обычных солдат, отправляют на убой. Лучше Киеву сдаться», — поделилась мнением Светлана.

«Не понимаю, на что надеялся Зеленский, отдавая такие преступные приказы. Ясное дело, что у них ничего из этого не выйдет никогда», — считает Александр Иванов.

«Работают братья! Возвращайтесь живыми и здоровыми!» — напутствует Оксана Егорова.

«Нашим парням трудно, но они переломают бандеровцев и фашистов! Дай Бог им сил и здоровья!» — пожелал Олег.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что ВСУ в ходе попыток возобновить наступление на николаево-криворожском и других направлениях потеряли за двое суток 1,7 тыс. боевиков, 31 августа известило Минобороны РФ.

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