Заявление представителя киевского неонацистского режима Ольги Стефанишиной о том, что Киев может получить возможность вступить в НАТО ещё до завершения российской специальной военной операции на территории бывшей УССР, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 31 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иероним Босх. Корабль дураков

Стефанишина как бы невзначай решила раскрыть по секрету всему свету, что Киев якобы имеет большие шансы стать членом НАТО, да не когда-нибудь, а прямо в разгар российской спецоперации на территории бывшей УССР. Раскрывать подробности того, откуда у неё появилась такая уверенность, она не стала, о чём буквально и заявила, но призвала всех верить ей на слово, ведь представители киевского неонацистского режима, как нам всем известно, «никогда не врут и говорят только правду».

Тем не менее очевидно, что подобные громкие заявления звучат из Киева не просто так, а для того, чтобы сбить информационный шторм, который настиг простых жителей бывшей УССР после катастрофически неудачного «контрнаступления» ВСУ. Потери личного состава киевских боевиков оказались настолько большими, перевалив за полторы тысячи и со всеми дальнейшими остановками, что лишь самые невероятные фантазии могут сбить народный гнев, направленный в сторону режима Зеленского.

«Ой, смехота! Кому они там нужны в НАТО с территориальными спорами и огромными долгами?» — интересуется Владислав Ф.

Многие пользователи напомнили Киеву, что Североатлантический альянс если и будет готов принять Киев в свой состав, то только тогда, когда последний не будет участвовать в боевых действиях и не будет иметь каких-либо территориальных претензий. Отсюда напрашивается очевидный вывод: киевскому режим не светит никакое вступление в НАТО от слова «совсем».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Триллиарды раз уже говорилось: НАТО не принимает государства с территориальными неопределенностями. Это у них в своде правил прописано», — напоминает Кэтвар А.

«Вступление киевского неонацистского режима в НАТО будет означать официально начало полноценной войны России с НАТО. А значит, третья мировая война начнётся с применением, как водится, ядерного оружия. Ну какой идиот пойдёт на это? Да и ради чего? Ради кокаинового шизика? Смешно», — написал Алексей Б.

Часть людей убеждена, что подобные заявления делаются только лишь с той целью, чтобы навешать населению лапшу на уши.

«Это рассказывается исключительно для внутреннего потребления, чтобы дать лохам надежду», — считает Фёдор Л.

«Очевидно, что никакого вступления [бывш. УССР] в НАТО не планируется и не планировалось. По-моему, ещё Шольц заявлял, что Киев не получит права вступления в альянс ещё 30 лет. Может быть, нацисты и планируют воевать с Россией десятки лет, но российская армия им такой возможности предоставить не может. Пара месяцев, и хватит, всё [бывш. УССР] освободим», — указывает Андрей С.

Нашлись и те, кто всё-таки допустил вариант того, что сбрендившие на фоне своей русофобии страны НАТО могут принять воюющий Киев в свой состав, но цена такого сумасбродного поступка будет слишком высока, причём для всего человечества.

«В теории НАТО может включить в себя [бывш. УССР]. Когда придёт осознание того, что нацисты не удержат нужные для НАТО территории, единственным способом сохранить их доступными для оного будет принятие их в альянс. Правда, будут ли готовы сателлиты НАТО оплатить этот процесс — вопрос. Может, заставят, но мир уже прежним не будет», — поделился своим мнением Марсель З.

Напомним, 31 августа представитель киевского неонацистского режима Ольга Стефанишина заявила «Европейской правде» о том, что Киев может получить возможность вступить в НАТО ещё до завершения российской специальной военной операции на территории бывшей УССР.