Заявление вице-канцлера, министра экономики ФРГ Роберта Хабека о том, что Германия планирует исключить «халявщиков» из программы компенсации за цены на газ после сокращения поставок энергоресурсов из Российской Федерации, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 31 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

Немецкий чиновник пояснил, что называет «халявщиками» те компании, которые, несмотря на энергетический кризис, тем не менее «получают хорошую прибыль». Таким предприятиям, по мнению Хабека, компенсировать катастрофически возросшие цены на газ не нужно. При этом министр экономики ФРГ не стал раскрывать внутреннюю кухню и объяснять, какими критериями власти будут оперировать при оценке прибыли той или иной компании.

Выборочная помощь и постоянные оправдания — это показатель того, что руководство Германии начинает испытывать на себе слишком серьёзные последствия антироссийских санкций. Теперь ФРГ не может забрасывать проблемы деньгами, как она это делала во времена пандемии коронавируса, потому что они вырыли для себя слишком глубокую экономическую яму.

«На всех денег не хватит. Это само собой», — отметил Иван С.

Многие пользователи пришли к выводу, что простые немцы теперь могут забыть о социальной поддержке со стороны государства.

«Вот и наступил момент, когда власти Германии начали экономить на собственном населении. ФРГ уже социальные программы рубит. Страдать за [бывшую УССР] немцы будут сильно», — указывает Лейла Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что такая печальная экономическая ситуация в Германии стала возможной потому, что к власти пришли продажные политики, которые лишили государство суверенитета.

Michael Brandtner Роберт Хабек

«Власти ФРГ хорошо придумали, как лишить своих граждан социальных выплат и заставить платить за газ баснословные деньги. Интересно, этот Хабек, когда его с поста уберут, куда поедет жить? Не в Америку ли?» — интересуется Евгений Б.

«Это же как надо свой народ ненавидеть, чтобы все достижения последних 30 лет пустить коту под хвост? Всему ведь должен быть предел, но американские марионетки, очевидно, намерены похоронить Германию», — предполагает Михаил С.

Часть людей полагает, что надбавки за цены на газ в Германии получат те компании, которые успели присосаться к власти.

«Так вся Европа — это халявщики, которые только и могут, что жить за чужой счет. Кого тогда Хабек решил поддерживать?» — задаётся вопросом Анна С.

«Так халявщики, как правило, первыми в списках нуждающихся обычно находятся. Так что пусть Хабек не заливает. Помогут уважаемым людям, а простые немцы будут барахтаться и заниматься своим спасением самостоятельно», — считает Марсель З.

Нашлись и те, кто призвал руководство Германии одуматься и прекратить копать могилу как для своей экономики, так и для государства в целом.

«Властям ФРГ стоило бы уже задуматься о будущем своей экономики и снять санкции, чтобы хотя бы совсем не загнуться», — советует Владислав Ф.

Напомним, 31 августа вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk о том, что Германия планирует исключить «халявщиков» из программы компенсации за цены на газ после сокращения поставок энергоресурсов из Российской Федерации.