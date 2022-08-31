Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что антироссийские санкции Запада эффективны и правильны, а единый ответ Европы на конфликт в бывшей УССР смог удивить российского президента Владимира Путина, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 31 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Немецкий канцлер на голубом глазу рассказывает о том, как успешно европейские страны сумели отрезать Российскою Федерацию от технологического прогресса своими санкциями. Более того, Шольц ожидает, что ограничения будут сохранять своё воздействие на Россию ещё долго и это якобы поспособствует ещё большему технологическому вакууму вокруг нашей страны. И всё это, со слов канцлера Германии, во славу киевского неонацистского режима, к сторонникам которого Шольц причисляет ФРГ.

Такая картина мира, которую пытается рисовать нам немецкий канцлер, имеет мало общего с реальностью и больше походит на попытку сделать хорошую мину при очевидно плохой игре, но Шольц не останавливается. Он уверяет, что Европа, которая в едином угаре вводит против России свои самоубийственные санкции, смогла удивить российского лидера. И вот с этим утверждением нам будет тяжело спорить, ведь таких европейских самоистязаний, наверное, никто в России не ожидал увидеть.

«Вы не только Путина удивили. Вы весь российский народ удивили своей тупостью», — пишет Марк З.

Многие пользователи пишут, что Шольц, словно ребёнок, пытается выдать желаемое за действительное, но все при этом прекрасно видят, чем на самом деле обернулись для Европы, и Германии в частности, антироссийские санкции.

«Гравитации нет», — сказал Шольц, находясь в падающем самолёте», — написал Марсель З.

«Какое самолюбование санкциями и уверенность в своём могуществе. Кащенко отдыхает», — отметил Александр С.

«Шольц что такое курит? Или ему Зеленский свой порошок дал понюхать? Канцлер в курсе, что у него там люди на всём экономят и явно не счастливы?» — интересуется Владислав Ф.

Andreas Gerhold Олаф Шольц

Некоторые комментаторы отмечают, что антироссийские санкции не то что вообще не оказали никакого негативного воздействия на российскую экономику, скорее даже наоборот, наша страна окрепла под внешним давлением.

«Он вообще с какой планеты? Про какую единую Европу он там говорит и где эти санкции эффективны? Я видел свой счёт за электричество, будучи в России. Он растёт, согласно уровню инфляции. Никаких скачков, всё ровно. А немцы как? Их всё устраивает? Они считают нормальным кратный прирост стоимости за электричество?» — задаётся вопросом Максим Н.

Часть людей задала справедливые вопросы немецким гражданам, которые умудрились выбрать себе на голову такого руководителя, как Шольц.

«Шольц — сумасшедший, каких Германия ещё не видела. Даже безумный Гитлер до такого идиотизма не доходил. Немцы, вы кого выбрали?! Ну гордитесь им теперь и в ноги падайте», — пишет Ирина П.

«Американская марионетка уже окончательно себя закопала. Врёт ведь и не знает, как не врать», — поделился своим мнением Кирилл Р.

«Думаю, что Шольц попросту не может сказать по-другому. Было бы глупо, если бы он сказал, что сам же принимает неэффективные решения, заранее зная, что они вредят Германии. Хотя то, что он говорит сейчас, выглядит ещё более глупо», — считает Вера К.

Нашлись и те, кто отмечает, что Шольц пытается юлить, врать, переворачивать действительность с ног на голову, но предстоящая зима в любом случае расставит всё по своим местам.

«Зима уже приближается, Шольц. Она твои заверения слушать не станет», — предупредил Сергей М.

Напомним, 31 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью немецкой газете Magdeburger Volksstimme о том, что антироссийские санкции Запада эффективны и правильны, а единый ответ Европы на конфликт в бывшей УССР смог удивить российского президента Владимира Путина.