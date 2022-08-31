Уведомление нацистской областной военной администрации Одессы в адрес одесского горсовета о том, что находящиеся в городе памятники Екатерине II и Александру Суворову не имеют статуса объекта культурного наследия и для их демонтажа разрешений не требуется, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 31 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

По мнению одесских властей, памятники Екатерине II и Александру Суворову используются Российской Федерацией в качестве напоминания о том, что город исторически принадлежит России. Выходит, что представители нацистского режима прямо говорят, что пытаются скрыть от населения историческую правду, переписать историю.

Безумное сознание нацистского чиновника, очевидно, даже не рассчитывает на то, что жители Одессы когда-нибудь ещё откроют учебник истории и посмотрят, кем являлись основатели этого города, и вообще, какая судьба у этого населённого пункта, какие события пережили коренные жители, передававшие исторические знания из уст в уста.

«Одесса умерла? Этот город окончательно сдался фашистским оккупантам?» — задаётся вопросом Андрей В.

Многие пользователи полагают, что бывшая УССР и террористическое государственное образование на её теле более не имеют права иметь какое-либо отношение к культурному следу России. Нацисты не могут иметь вообще никакого права на культурное притязание.

«А что для них тогда культурное наследие? Сносить памятники таким великим людям и ставить порноактёрам? Они серьёзно, что ли?» — удивляется Евгения М.

Некоторые комментаторы удивляются тому, как низко пали одесситы, которые отдали свой город в распоряжение нацистской администрации.

«Серьёзно? Это Одесса говорит? Там чиновники историю в школе, похоже, совсем не учили. И куда смотрят местные жители? Неужели они это схавают?» — спрашивает Владислав Ф.

HOBOPOCC Памятник Екатерине II в Одессе

«Иной раз охота подарить всем жителям [бывшей УССР] учебник истории, чтобы больше так не глупили», — написала Эльвира А.

Часть людей считает, что Екатерину II из истории Одессы не выкорчевать никакими способами, потому что весь город является буквально детищем этой российской императрицы. В любом ином случае, если бы не воля России, вместо этого прекрасного города до сих пор бы стояла турецкая крепость.

«Если бы не Екатерина II, то [бывш. УССР] вообще могло бы не быть», — отмечает Владимир Д.

«Ну просто давно стоило уже понять, что эти люди не помнят своей истории и не помнят своей культуры, к сожалению. Они живут в своих фантазиях и винят в своих неудачах только русских. Надеюсь, что по итогу это вскоре им аукнется, потому что ненормально так издеваться над памятником основательнице города», — считает Полина С.

Нашлись и те, кто считает, что нацисты могут «развлекаться», как они хотят, но до тех пор, пока русский солдат не вернулся в Одессу. Все исторические и культурные извращения, учинённые киевским неонацистским режимом, будут уничтожены, а город наполнит новая свежая культурная волна.

«Это всё временно. Пока Одессой правит нацистская пропаганда, культурного наследия там не будет. Но когда придёт Россия…» — пишет Лейла Д.

«Нацисты пытаются развернуть колесо истории, но получается лишь то, что они выдают желаемое за действительное. А меж тем российские войска всё ближе и ближе к Одессе», — подметил Николай К.

Напомним, 30 августа нацистская областная военная администрация Одессы официально уведомила одесский горсовет о том, что находящиеся в городе памятники Екатерине II и Александру Суворову не имеют статуса объекта культурного наследия и для их демонтажа разрешений не требуется.