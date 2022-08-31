«Ядерной войны хочется?» — в США призвали помочь Киеву ударить вглубь РФ
Соединенные Штаты Америки должны дать киевскому режиму оружие и разрешить удары вглубь России. Соответствующее заявление сделал бригадный генерал Вооруженных сил США в отставке Марк Арнольд.
По мнению военного, требование Запада не применять предоставленное киевскому режиму оружие против России — ошибка.
«Соединенные Штаты и союзники должны обеспечить [бывш. УССР] оружием, которое может нанести удары по территории России», — призвал он, предложив Североатлантическому альянсу отказаться от запрета для киевского режима наносить удары по территории Российской Федерации.
Заявление военного обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения порекомендовали американскому генералу задуматься, каковы могут быть последствия в данном случае. Были и те, кто указал на то, что генерал в отставке и «может говорить все, что хочет», дескать, его мнение не имеет значения.
«Подготавливают общественное мнение? Ну, пускай тогда сразу готовят общественное мнение и к ответным ударам по их территории. Отрабатывают оповещение о ракетных ударах и готовят бомбоубежища», — отреагировал один из участников обсуждения.
«И генерала не будет, и НАТО — тоже. Не отсидятся за океаном, когда «Посейдоны» под боком стоят», — не выдержал Николай Викторович.
«А потом этот бригадный генерал будет выпрыгивать из окна с криком: «Русские идут», — иронизирует Анна П.
«А потом этот дурачок с погонами будет рассуждать, по какому праву Россия наносит удары по базам США в Европе и самим пока ещё Соединенным Штатам?» — недоумевает Влад Г.
«Страна непуганых… Если бы несколько снарядов или бомб упали на территорию Америки, возможно, стали бы следить за тем, что ротовая полость изрыгает…» — пишет Ольга М.
«Отставник в войнушку не наигрался. Или берет пример со своего престарелого президента США», — прокомментировал Антон К.
«Ну пусть попробует», — написала Олеся.
«Тогда и прилетит по их центрам, а потом и традиционное: а нам-то за что?» — пишет Наталья.
«У себя в Америке организуйте боевые действия…» — призвал Alexei S.
«Россия тоже может помочь оружием, эффект будет жёстче», — отметил Ed.
«Страна-террорист…» — отреагировал Олег.
«Мы думаем, а вернее уверены, что военные действия нужно перенести на территорию США. Впервые в истории. И это положит конец всем проблемам на планете Земля», — добавил Igor N.
«Надо предоставить бригадному генералу российскую баллистическую ракету своим ходом», — с сарказмом написал еще один участник обсуждения.
«Пора на Кубе свою базу строить. Может, такие ушлёпки молчать будут», — предложил Алексей.
«Генерал по-прежнему уверен, что Североамериканский континент надежно защищён Атлантическим и Тихим океанами? Потрясающая наивность…» — написала Tais.
«Надо всё-таки создать базы на Кубе и в Венесуэле», — также призвал Алексей.
«А он не боится, что начнётся третья мировая?» — задался вопросом Tolja U.
«Генерал в отставке может говорить все, что хочет. Потому что он в отставке», — отметил Andrey.
«Товарищу ядерной войны хочется», — отреагировала Линна.
«Видно, этому генералу нравятся постапокалиптические пейзажи», — с сарказмом прокомментировал Алексей.
«А они не боятся, что вглубь Америки что-нибудь прилетит?» — спросил Рустам Х.
«А ударов по американским военным базам вглубь территории стран НАТО этот генерал не боится?» — подытожил Василий И.