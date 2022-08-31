Утром в понедельник, 8 августа, в йеменской столице Сане прогремел взрыв. Событие осталось бы незамеченным, поскольку война в Йемене идёт не первый год и такие события, увы, для местных жителей являются почти нормой. Однако в момент взрыва на территории Йемена действовало соглашение о прекращении огня. Город не подвергался бомбардировкам с воздуха, ракетным ударам или обстрелам артиллерии.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Однако контролирующее город движение «Ансаралла» никак не прокомментировало инцидент. Объяснения появились только на следующий день и… в израильских СМИ. Ряд изданий сообщил, что взрыв произошёл на предприятии по производству баллистических ракет, на котором находились военные советники из Ирана и ливанской группировки «Хезболла».

Официально израильские власти не признали свою причастность к взрыву. Однако в четверг, 18 августа, начальник генерального штаба Авив Кохави заявил о том, что израильские войска совершили операцию «на территории третьей страны».

«Армия обороны Израиля нанесла удар по Тайсиру Джабари, который является одним из лидеров террористов в Газе. И в то же время мы провели волну арестов на Западном берегу реки Иордан, а также провели операцию в третьей стране и обеспечили оборону остальных границ страны», — заявил Кохави.

idf. il Операция Армии обороны Израиля на Западном берегу реки Иордан

Ряд израильских СМИ склонен считать, что операция, о которой заявил Кохави, произошла именно на территории Йемена. Примечательно, что об этом было сообщено в ходе брифинга по итогам операции в секторе Газа, направленной против палестинской группировки «Сарайя-аль-Кудс».

Казалось бы, какая связь между Йеменом и ситуацией в Палестине. Однако здесь существует ряд интересных нюансов.

Во-первых, командование йеменских повстанцев-хуситов неоднократно заявляло, что в случае эскалации в Палестине будет готово нанести ракетный удар по Израилю. И это заявление — далеко не бравада. Выпущенные с территории Йемена ракеты неоднократно поражали объекты на расстоянии до 800–900 км. И поражали успешно.

Во-вторых, на территории Йемена, по информации ряда СМИ, отмечена активность иранских спецслужб, которые, к слову, преуспели в разработке современных ракет. Согласно заявлениям властей США, йеменские ракеты разрабатываются при участии иранских военных советников и консультантов из ливанского военизированного движения «Хезболла».

По некоторым сведениям, Иран планирует разместить свои ракеты на территории Ирака, Сирии и Ливана. Однако при таком раскладе Израиль может отразить атаку. Но если аналогичный ракетный удар будет нанесён из Газы и Йемена одновременно — израильская система ПВО может не выдержать.

Поэтому логично, что израильские спецслужбы вовлекаются в йеменский конфликт. Ранее ряд арабских СМИ сообщал о том, что Израиль и ОАЭ планируют создание совместного разведывательного центра на йеменском острове Сокотра. Подобный военный объект позволит держать под контролем воздушное пространство Йемена и морской трафик в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

U.S. Air Force ВВС Израиля

Этот шаг также стоит рассматривать как часть глобального плана израильского генштаба по противодействию росту влияния Ирана на Ближнем Востоке.

В то же время сам факт появления в Йемене иранских разведчиков — тревожный звоночек для израильских властей. Под угрозой оказываются израильские корабли, следующие в порт Эйлата.

Таким образом, Йемен превращается в поле гибридного противостояния между иранскими и израильскими спецслужбами. Причём, скорее всего, союзниками Израиля на этом направлении выступают Саудовская Аравия, ОАЭ и другие арабские государства, которые не заинтересованы в усилении Ирана.

Новый игрок на йеменской карте военных действий существенно влияет на расклад сил, однако неясно, насколько глубоко Израиль готов включиться в конфликт.