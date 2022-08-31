Шольц: антироссийские санкции эффективны. Сеть: «Эффективны против Запада»
Канцлер Германии Олаф Шольц считает антироссийские санкции эффективными и правильными. Соответствующее заявление политик сделал 30 августа в интервью газете Magdeburger Volksstimme.
«Страна отрезана от мирового технологического прогресса. Чем дольше это будет продолжаться, тем больший ущерб будет нанесен России», — сказал Шольц.
Политик также назвал ограничительные меры против России важным инструментом давления на Российскую Федерацию. Политик считает, что российский лидер Владимир Путин не ожидал столь «сильного и единого» ответа Европы на конфликт на территории б. УССР.
Заявление Шольца обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с сарказмом указали на то, что пока что санкции продемонстрировали свою эффективность против экономики Запада. Были и те, кто порекомендовал Шольцу зимой посмотреть, какое «единство» будет в Европе.
«Наверное, поэтому немцы будут мыться раз в неделю, а Россия заработала на энергоресурсах уже в половину больше…» — написал Ilya.
«Эффективны против Запада», — добавил один из участников обсуждения.
«Против Евросоюза, он забыл добавить. Русским плевать. У нас тепло будет зимой», — пишет Семён.
«А простые европейцы считают также?» — спросил DP.
«Но газ Германия всё равно будет покупать за рубли», — отметил Cat Just Cat.
«После этого обтёрся мокрой тряпкой вместо душа и пошёл собирать дрова на зиму», — иронизирует ещё один участник обсуждения.
«Пора Шольцу внеочередное звание давать и орден «за развал Евросоюза», — шутит В. К.
«Шольц, уважаемый (нет)! То, что русскому хорошо, для немца смерть. Не зря есть такая поговорка. Русский человек всё вытерпит, нам не впервой. Вы нас так и не поняли. Возможно, даже не пытались. Ну что ж, не страшно. Мы русские, с нами Бог!» — отреагировала «МаРуся».
«Задача санкций и экономии в Европе — удивление Путина? До чего же лакейское мышление… Лишь бы «барина» задеть», — отреагировала Ольга В.
«Сильнее всех удивилась Европа», — смеется Lins.
«Ну, а что он ещё может сказать? Заднюю дать не может, вот и приходится талдычить одно и тоже», — прокомментировала Елена.
«По-моему, такого эффекта от санкций вообще никто не ожидал! Граждане России с сожалением смотрят на Европу и думают, не послать ли им гуманитарку по доброте душевной!» — с сарказмом добавил Владимирович.
«Путин ожидал всего этого сразу после своего прихода на должность президента России. Он знал, что готовит Запад России в случае её неповиновения и желания выйти из-под оккупации…. [Территория б. УССР] лишь один из фронтов. Экономическая война России с Западом происходит таким образом, что экономические санкции против России бьют Запад бумерангом против них же самих с утроенной силой», — отметила Татьяна.
«Да Путин до сих пор в себя прийти не может. От смеха», — пошутил Олег И.
«Олаф Шольц очень удивится единству Европы зимой», — не без сарказма написал Юрий Николаевич.
«Как хорошо, когда есть дома свет, горячая и холодная вода и другие блага, о которых скоро будут мечтать немытые европейцы», — подытожил Ivan.