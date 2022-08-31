Президент России Владимир Путин намерен 1 сентября посетить Калининград. Анонсируя его вылет, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью информационным агентствам сообщил, что поездка приурочена «ко Дню знаний, но не только». Чуть позже Песков уточнил, передал ТАСС, что в Калининградской области президент обсудит с местным руководством вопрос организации транзита грузов в ситуации, когда существуют «проблемы с платежами» за калининградский транзит и проблемы «в разных других аспектах». Но, по его словам, «все-таки главная тема поездки — это 1 сентября, то есть День знаний».

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

Учитывая, что Калининградская область окружена странами Европейского союза и НАТО, акцентирование внимания на Дне знаний выглядит не случайным. На это обращает внимание Варшава. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил Polsat News, что, с одной стороны, его «не беспокоит, куда Путин отправится в ту или иную поездку», поскольку «сегодня в центре нашего внимания — продолжение поддержки б. УССР, в первую очередь военной». С другой стороны, отметил Яблоньский, относительно пребывания российского президента в Калининграде Варшава получает «данные разведки, которые раскрывать не может», но ожидает выступлений определенного «символического характера». По мнению бывшего посла Польши в России Катажины Пельчиньской-Наленч, Путин может поднять вопрос о Сувалкском перешейке и возможном коридоре, соединяющем Калининград с Белоруссией. «Я полагаю, что он будет угрожать», — сказала Пельчиньская-Наленч.

Если говорить о «символах», то 1 сентября — это не только День знаний, но и день начала в Европе Второй мировой войны. Варшава долгое время пыталась (и не без некоторого успеха) приватизировать эту дату. При этом исторические события разыгрывались в политических целях. Достаточно вспомнить скандальную ситуацию, когда в Польше устроили шоу из 80-летия нападения нацистской Германии. Тогда польские власти в конечном итоге решили не приглашать на сентябрьские мероприятия российскую делегацию. В марте 2019 года департамент информации и печати МИД России выступил с заявлением, в котором говорилось: «С недоумением восприняли намерение руководства Польши организовать в сентябре с. г. мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в формате встречи нынешних «союзников и партнеров» Варшавы из стран — членов ЕС, НАТО, а также участников еэсовского проекта «Восточное партнерство». Свой замысел польские власти обосновывают некими «современными реалиями», игнорируя историческую логику. Вопреки бесспорно решающему вкладу нашей Родины в разгром гитлеровского рейха и освобождение Польши от нацистских захватчиков, для России в этой схеме место не предусмотрено».

Первые выстрелы войны. 1 сентября 1939 года

В ответ тогдашний глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что отмечать 80-ю годовщину начала Второй мировой войны Варшава собирается в кругу стран, «с которыми Польша сегодня работает на благо мира, основанного на соблюдении международного права и уважения суверенитета государств». А «обращение к исторической логике МИД России как раз в контексте сентября 1939 года мы считаем проблематичным», добавил Щерский. Вероятно, в условиях кризиса на территории б. УССР польские власти продолжат эту линию, выступив с еще более резкими высказываниями в адрес Москвы. Однако у России есть свои сильные аргументы. Современная Польша старается «забыть», что 1 сентября 1939 года удар она получила с двух направлений — западного и восточного, в последнем случае с территории Восточной Пруссии, которая представляла собой плацдарм агрессии против межвоенной Польской республики. И только после победы антигитлеровской коалиции Восточная Пруссия прекратила свое существование и перестала быть угрозой для поляков.

Boston9 Кшиштоф Щерский

Часть ее земель влились в состав Польской Народной Республики, часть образовали Калининградскую область. Но в любом случае на этом направлении Варшава получила признанную и надежную границу. По большому счету, Польша не испытывает проблем с Калининградским регионом и сейчас. Хотя всё может измениться, если некоторые прибалтийские республики продолжат провоцировать Москву, пытаясь заблокировать сухопутный транзит российских грузов в область. В этом Варшава видит угрозу и для себя, так как России придется решать эту проблему всеми имеющимися средствами. В День знаний и день начала Второй мировой войны, судя по всему, польскому обществу стоит напомнить об этих истинах.