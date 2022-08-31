Газпром с 1 сентября текущего года приостановит поставки газа французской энергетической компании Engie в связи с неуплатой, сообщили 30 августа в пресс-службе Газпрома.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Об этом французская компания была уведомлена. Поставки голубого топлива возобновятся после того, как компания Engie рассчитается с Газпромом.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения задались вопросом, почему Газпром поставлял газ без предоплаты, то есть в долг, добавив, что лучше поставлять топливо по предоплате. Были и те, кто считает, что нужно было и раньше прекратить поставлять газ недружественным странам, которые снабжают киевский режим оружием.

«Стоило лягушатникам рот открыть… и все, прилетело…» — с сарказмом отреагировала Наталья.

«А что так? Денежки закончились или очень платить не хочется?» — в недоумении 65 693.

«Волчий хвост скоро замёрзнет», — смеется Alexey.

«А зима всё ближе!» — напомнил один из участников обсуждения.

«Эта компания Engie сообщила французам, что газа хватит на всю зиму. Поэтому и перестали платить…» — отметил Gagarin.

«Меня одного смущает, что сначала стулья, а деньги потом?.. Разве не должно быть наоборот, особенно с учётом уже украденных (заблокированных) средств РФ? Неужели никаких уроков не выучено?» — задался вопросом Fawkes.

«Кто-то тут орет, что кинули на деньги за 2 месяца поставок и т.д. и т.п. Ребята, никто никого не кинет. В случае [чего] поставок газа не будет не только с 1 сентября, а вообще не будет! От слова совсем, не будет, т.е. ни после уплаты, ни после зимы и т.д. Французы не самоубийцы… По крайней мере, я надеюсь», — успокоил участников обсуждения Trifan.

«Это то, что надо было сделать еще в марте!» — считает Player One.

«Газ — товар, за любой товар надо платить», — добавила одна из участниц обсуждения.

«Помнится, кто-то объявил нам тотальную экономическую войну. Пусть хлебают теперь полными ложками», — отреагировал Алексей Александрович.

«Да в целом СП встал, ждём истерической солидарности политиков Запада, тахикардии рынка и усиления раздербана норвежских ресурсов», — написал Владимир В.

Jarvin Платформа Statfjord в норвежском Северном море

«Эпоха изобилия ушла», — смеется Миша, напоминая недавнее заявление французского лидера.

«Во Франции не все так плохо с энергетикой, на самом деле. У них атомная есть и альтернативные источники энергии. Конечно, кое-что без природного газа работать не будет, но для Франции это не так смертельно, как, например, для Германии», — добавил еще один участник обсуждения.

«Они [киевскому режиму] пушки, а мы им газ…» — возмутился Жека П.

»… И не включать», — призвал F. Andry.

«Ещё пени надо насчитать на просрочку платежа», — написала Афелья.

«Ну газом они запаслись, на первое время хватит похорохориться», — пишет Natalia.

«Привыкли тырить у России под видом санкций, а тут за неуплату газ отключили. Ждём воя: «А нас за что»?» — прокомментировала новость Зухра.

«Давно пора на предоплату переводить», — считает Павел Ф.

«Я так понимаю, мы наши замороженные 300 миллиардов получим до нового года назад в виде повышенной цены на газ», — предположил G53.

«Сначала деньги, потом газ, а то европейцы — те еще воры», — подытожила Alana.

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