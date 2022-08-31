Литва не сберегла советское наследие — завод удобрений будет закрыт?
Построенный в 1965 году бывший Йонавский завод азотных удобрений им. XXV съезда КПСС, а ныне завод Achema в городе Йонава (Литва), который занимается производством удобрений, с сентября 2022 года приостанавливает свою работу из-за подорожания газа. Этот завод — один из крупнейших налогоплательщиков Литвы, он поставлял свою продукцию в 30 стран, в том числе и в Россию. Подробности — в материале ИА REGNUM.
Санкции обезумевших европейских политиков в отношении России привели к тому, что цены на энергоресурсы в ЕС выросли настолько, что предприятия вынуждены были закрывать на лопату свои производства. Уже известно, что поставщик алюминия в Европе — компания Slovalco — с сентября сворачивает производство, приостанавливают свою работу и цинковый завод Budel из Нидерландов, и румынский завод Chimcomplex, выпускающий продукцию для производства клея, герметика, лака, а также польский производитель удобрений ANWIL. Компания Yara из Норвегии из-за слишком высоких цен на газ вынуждена сократить мощности на 65%. А в Германии закрывает филиалы по стране компания SKW Sticksoffwerke Piesteritz (производит удобрения и Adblue — реагент для очистки выхлопных газов дизельных двигателей), и уже с октября 860 сотрудников немецкой компании могут остаться без работы. И это далеко не полный перечень.
Читайте также: В Европе антироссийские санкции привели к остановке крупнейших заводов
Также в конце августа 2022 года в эфире радио LRT гендиректор литовского завода Achema в городе Йонава Рамунас Миляускас заявил, что крупнейший в Прибалтике завод азотных удобрений с сентября 2022 года остановит производство из-за подорожания природного газа. Он уточнил, что существенно выросшие цены привели к росту себестоимости продукции и нет возможности держать конкурентные цены удобрений на европейском рынке. Как стало известно, порядка 80% себестоимости продукции Achema — это цена на природный газ.
«Таким образом, литовские удобрения становятся неконкурентоспособными, уступая в цене сырью из России или США», — отметил Миляускас.
Что будет с рабочими? По словам Миляускаса, часть будет присматривать за оборудованием, а часть отправят в простой.
При этом в 2021 году, по сообщению издания delfi. lt, Achema из-за энергокризиса уже значительно сократила мощности, отправив в простой около 400 человек. Уже тогда, осенью 2021 года, Миляускас говорил, что цена на газ в Европе поднялась до красной отметки, выше которой деятельность Achema становится убыточной. Последующие действия политиков ЕС усугубили проблемы Achema.
На группу Achema трудятся более пяти тысяч человек. Концерн — один из крупнейших работодателей в Литве.
О заводе Achema
Йонавский завод азотных удобрений им. XXV съезда КПСС — это советское наследие, но об этом в официальной исторической справке предприятия на сайте, конечно же, умалчивается. На сайте отмечено, что корни компании уходят в 1962 год, когда началось строительство завода по производству азотных удобрений. Производство синтетического аммиака было запущено здесь 9 февраля 1965 года. В 1989 году предприятие становится членом Международной ассоциации производителей удобрений, а в 1994 году его приватизируют и создается компания Achema, которая в 2001 году стала концерном. В 2003 году был основан филиал Gaschema, а в 2004 году концерн выкупил 50% акций дистрибьюторской компании «Agrobaltic» GmbH.
С сайта компании известно, что с 2011 года Achema совместно с зарубежными партнёрами реализует два проекта, механизмы которых предусмотрены рамочной конвенцией ООН об изменении климата, и с этого же года она пытается развивать свой энергетический сектор. Например, ею были введены газовые электростанции. Известно, что в 2015 году компания завершила модернизацию распределительной электросети, финансируемой совместно со структурными фондами ЕС.
Завод в Йонаве — часть Achema Group, в которую входит более 40 компаний не только в Литве, но и в Латвии, Эстонии, Польше, Германии, Франции, Бельгии, Швеции, Чехии и Хорватии. Они работают в разных отраслях, экспортируя продукцию в более чем 30 стран мира. Создана группа на базе приватизированного государственного предприятия Azotas. Председатель правления компании Лидия Лубене (Lidija Lubienė) — вдова бывшего премьер-министра Литвы (1992–1993 годы). Среди топ-менеджмента — Гинтарас Бальчюнас (Gintaras Balčiūnas), чьи данные совпадают с данными бывшего министра юстиции Литвы.
По открытым данным, у группы есть и свои СМИ в Литве, в том числе радиостанции.
Есть ли связи Achema с Россией?
С 2007 года на заводе Achema (дистрибьютор — филиал AB Achema Gaschema) производят такой продукт, как AdBlue — жидкость, которая используется в качестве добавочной рабочей жидкости в дизельных двигателях для достижения экологических нормативов Евро 4, Евро 5 и Евро 6 по выбросу вредных веществ. Сам товарный знак принадлежит ассоциации автомобильной промышленности Германии.
В России официальным дистрибьютором AB Achema заявлено ООО «Экотрак», на сайте которого уточняется, что производство продукта «находится на азотном заводе AB Achema в г. Йонава, Литва». То есть на том самом, который с сентября останавливают.
Справка: ООО «Экотрак» было создано в 2007 году «специально для продвижения жидкости AdBlue на российском рынке». Юрлицо принадлежит Игорю Турунову и Александру Цицерошину. Компания выступает поставщиком по госконтрактам. По данным с её сайта, среди потребителей продукции — предприятия Группы ГАЗ, ГУП «Мосгортранс», ГУП МО «Мострансавто», СПб ГУП Пассажиравтотранс», компания из дивизиона сети «Магнит», Газпромнефть, КАМАЗ, МАЗ и другие.
На сегодня указанный продукт производит не только Achema, но и российские компании, например, «Еврохим», у которой есть и лицензия, и мощности для производства «мочевины для дизеля» по так называемой «прямой технологии». От закрытия завода российские потребители ничего не потеряют, чего не скажешь о сотнях рабочих литовского завода, попавших в непростую ситуацию из-за бездумных поступков европейских политиканов.