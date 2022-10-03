Начальник пограничного патруля США Рауль Ортиз под присягой заявил, что миграционная политика президента Джо Байдена не предусматривает никаких действительных наказаний для нелегальных мигрантов, и это спровоцировало беспрецедентный наплыв нелегалов на границе, которые каждый день пробираются внутрь страны.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Данное заявление Ортиз сделал во время дачи показаний в рамках судебного разбирательства по иску генерального прокурора Флориды Эшли Муди против министерства внутренней безопасности США и других пограничных служб.

Начальник патруля с 31-летним стажем работы в правоохранительных органах подчеркнул, что, по его мнению, миграция на южной границе будет расти экспоненциальными темпами, поскольку не существует никаких реальных мер для сдерживания потока мигрантов, хлынувших в США.

Tomas Castelazo Стена на границе Мексики и США

Американские интернет-пользователи обсудили проблему под соответствующей публикацией Fox News.

«Мы прострелили себе ногу и истекаем кровью. Ни одна страна не может выжить без законов и лидеров, которые их исполняют. Наши лучшие времена позади», — переживает nothingnewundertheson777.

«Я впервые проголосовал в 1980 году. Я служил в армии США с 1977 года. Моральный дух был низким, зарплата низкой, а дома люди испытывали трудности, налоги, отсутствие бензина и т.д. Я проголосовал за Рональда Рейгана. Он победил! Вскоре моральный дух был высок, зарплата была выше, и люди дома работали и были счастливы. По-моему, все зависит от избирателей, и на предстоящих выборах мы сможем исправить ситуацию», — пишет deprc.

«С одной стороны, администрация Байдена открыто игнорирует федеральные иммиграционные законы. С другой стороны, они намекают на уголовное расследование по поводу наличия у Трампа документов, на которые не распространяется президентская привилегия. Это делается для того, чтобы попытаться повлиять на избирателей на предстоящих промежуточных выборах», — уверен fedupwiththisbull.

«Я очень разочарован американцами. Мы просто позволяем этому продолжаться и, как бы это лучше сказать, «никаких последствий» для Джо Байдена. Не то что бы ничего нельзя было сделать, просто мы ничего не сделали, и точка. Интересно, как нам это аукнется», — размышляет peters56.

«Наконец-то высокопоставленный федеральный чиновник готов поставить всё на карту и рассказать всё как есть. Спасибо шефу Ортизу», — благодарит kawika568.

«Это не ракетостроение. Люди хотят приехать в США. Если будет считаться, что им позволено приезжать и оставаться в США без последствий, их станет больше. Можем ли мы себе это позволить? Вызовет ли это инфляцию?» — спрашивает rmf6.

«Даже сломанные часы правы дважды в день. Этот парень является частью коррумпированной администрации, которая разрушает страну. Тем не менее, похоже, что он понимает, что происходит и кто в этом виноват. Спасибо шефу Раулю Ортизу за его честность. Это может дорого ему обойтись в будущем», — предупреждает leviathan653.

«Для Байдена нет пограничного кризиса. Это пограничная возможность. Поскольку страна поделена поровну между республиканцами и демократами, очевидный план состоит в том, чтобы позволить миллионам въехать в эту страну, дать им полные права гражданства, а затем постоянно напоминать им, что они должны голосовать за демократов из благодарности. Что с того, что картели делают огромные деньги на мигрантах? Что с того, что десятки тысяч американцев погибают от наркотиков? До тех пор, пока демократы думают, что эта ситуация в конечном итоге поможет им удержаться у власти, граница будет широко открыта», — объясняет rayinbaltimore.

«Мы уже знали это, и это не изменится, пока Джо не будет отстранен от должности…» — отвечает MickeyD1970.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«Он слишком стар, и его контролируют», — считает theancientalien.

«Иммиграция хороша до тех пор, пока она легальна. Насколько вы действительно помогаете этим людям, если не предоставляете им возможности легально находиться здесь? Где они будут через 1 год, 5 лет, 10 лет? Мы создаем массивную систему подполья? Кто будет разгребать этот бардак в будущем?» — негодует plate583.

Напомним, что в своем иске Муди утверждает, что под руководством Байдена миграционные ведомства перестали соблюдать установленные федеральные законы, в том числе закон об иммиграции и гражданстве, который требует от местных властей задерживать нелегалов на границе и отправлять их обратно в родную страну.