Сообщение Центрального информационного агентства Тайваня, согласно которому тайваньские военные впервые открыли огонь по беспилотному летательному аппарату Народно-освободительной армии Китая (НОАК) после приближения его к островам Цзиньмэнь, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 30 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Сообщается, что военные Тайваня выстрелили по дрону, который приближался к острову Эрдань, но попасть не смогли. Поняв, что по беспилотнику ведётся огонь, китайские военные операторы развернули машину и увели его в сторону города Сямэнь, расположенного в прибрежной китайской провинции Фуцзянь. Это стало первым открытым применением боевого оружия тайваньцами против китайских дронов. Ранее, чтобы не накалять обстановку, военные Тайваня пытались сбить беспилотники Китая подручными средствами и пускали в летательные аппараты сигнальные ракеты.

James Yu Сямэнь

«Видать, чего-то им янки пообещали. Но потом всё равно кинут, как бандеровцев», — уверен Роман Н.

Многие пользователи восприняли первое применение боевого оружия в конфликте между Тайванем и Китаем как сигнал того, что с тайваньского пролива повеяло войной.

«Ой, Тайвань… берегись китайского дракона. Шутки кончились», — предупреждает Людовик Б.

Некоторые комментаторы напоминают, что Китай и Тайвань, имея за плечами политические трения, тем не менее жили душа в душу, пока в их отношения не влезли американские политики. Граждане уверены, что нарастающий конфликт являет делом рук США.

«Запахло жареным! И всё по вине того, что Соединённые Штаты вмешались во внутренние дела Китая. Поднебесная будет стоять на своей позиции, несмотря ни на что», — пишет Прокоп Ф.

«А ведь когда США не вмешивались, такого не было. Это говорит только о том, что США умеют лишь разжигать конфликты, а не разрешать их», — считает Марат П.

Часть людей полагает, что Тайвань сам напросился на скорое силовое воздействие со стороны Китая, потакая американской стороне и провоцируя китайских военных.

«Тайваню войны захотелось? Думают, что Штаты с ними заодно воевать станут? Неужели они такие наивные?» — удивляется Надежда К.

Ряд пользователей указывает на то, что Тайвань рано или поздно окажется под контролем Пекина. В пользу этого говорит то, что китайские военные не стали жертвой ни единой провокации со стороны США, а значит, интеграция архипелага идёт по плану.

«Всё равно Тайвань станет китайским. Сепаратизму тайваньскому конец придёт. А США конец придёт из-за американской второй гражданской войны. Любое обострение, устраиваемое американцами, должно послужить им спасением, но Китай планомерно движется к своей цели, не ведясь на этот развод», — указывает Виктор Б.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Беспилотник — это не самолёт с пилотом сбили. Считать, что из-за куска пластика Китай вдруг дёрнется против Тайваня, слишком наивно. Они Пелоси не решились сбить, а уж из-за дрона даже переживать не станут», — поделился своим мнением Константин С.

Напомним, 30 августа Центральное информационное агентство Тайваня опубликовало информацию со ссылкой на армейское командование обороны архипелага, согласно которой тайваньские военные впервые открыли огонь по беспилотному летательному аппарату Народно-освободительной армии Китая после приближения его к островам Цзиньмэнь.