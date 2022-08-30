Заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что сербское руководство уже дольше полугода не вводит санкции против Российской Федерации и не думает о том, чтобы менять свою политику, которая показала себя разумной, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 30 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Сербия

Вучич подчеркнул, что после того как Запад объявил Российской Федерации экономическую войну и начал применять против неё беспрецедентные санкции, Сербия посчитала это крайне неразумными действиями. Совет национальной безопасности республики отказался идти на поводу Евросоюза и сделал стратегически правильный выбор.

Тем не менее Белград заплатил определённую цену за свою разумную политику. Правительство Сербии подверглось невероятной критике со стороны стран Запада, а воспламенившийся конфликт с Косово напомнил сербам о ноющих ранах на теле республики.

«Круто, что, несмотря на оказываемое давление на Вучича со стороны Запада, он всё равно не отказывается от своей позиции», — пишет Мирослав Г.

Predsednik.rs Александр Вучич

Многие пользователи были восхищены позицией Вучича, который раз за разом подчёркивает, не боясь, что Сербия стоит на стороне России. А выбирает она отношения с Москвой, потому что это разумно. Ведь антироссийские санкции Запада нанесли невероятный ущерб европейской экономике, а Россия меж тем только крепнет.

«Молодец, Вучич! До сих пор, несмотря ни на что, отстаивает суверенитет своей страны и интересы жителей!» — указывает Семён Г.

«Я не сомневался в позиции Вучича. Всегда отвечает за свои слова и будет поддерживать нашу страну, несмотря на давление Запада», — убеждён Адам М.

Некоторые комментаторы отмечают, что Евросоюзу просто нечего предложить сербам взамен их дружбы с Россией. Без российской поддержки Сербия начнёт стремительно чахнуть, а вместе с русскими у сербов вырисовываются большие перспективы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Санкции они не будут поддерживать, потому что для Сербии это будет фатальной ошибкой. Евросоюз ничего хорошего им не сулит, а без России их экономике наступит конец, как и социальному благополучию», — уверен Анатолий К.

Часть людей полагает, что Сербия окружена и в её горло готовы вцепиться голодные псы Запада. Поэтому отношения с Россией Вучич выстраивает, будучи на минном поле.

«Сербия слишком мала, слаба и окружена врагами. Понимать и учитывать это надо, когда строишь с такой страной дружеские доверительные отношения. Вучич не может оказать полную и безоговорочную поддержку России, даже если он этого искренне хочет. Сербию сомнут и поделят на пять-шесть дополнительных Косово. Надо быть аккуратными в этом вопросе. Главное — не навреди», — поделился своим мнением Владимир К.

«Однозначно сербам помочь нужно. Только вот как? Держитесь, братья! Рано или поздно прорвёмся через фашистскую блокаду!» — обращается Юрий П.

Напомним, 30 августа президент Сербии Александр Вучич заявил в ходе своего обращения к гражданам республики о том, что сербское руководство дольше полугода не вводит санкции против Российской Федерации и не думает о том, чтобы менять свою политику, которая показала себя разумной.