Заявление официального представителя посольства Китайской Народной Республики в Вашингтоне Лю Пэнъюйя о том, что Китай требует от США немедленного прекращения продажи вооружения Тайваню и разрыва контактов с Тайбэем по военной линии, чтобы избежать дальнейшего роста напряжённости в регионе, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 30 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

Такие призывы стали звучать сразу после того, как в СМИ возникла информация о том, что американский президент Джозеф Байден вознамерился обратиться к Конгрессу с просьбой одобрить продажу Тайваню американского вооружения на сумму порядка $1,1 млрд. Причём помощь собираются поставить серьёзную: 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II и порядка 100 ракет класса «воздух-воздух» AIM-9X Block II Sidewinder.

U.S. Navy RGM-84 Harpoong

Такие серьёзные и, что главное, современные образцы вооружения — это не те ржавые подачки, которыми американцы пичкают киевский неонацистский режим. США намерены вооружить тайваньцев по самые зубы, чтобы те имели реальный шанс остановить наступление китайских войск, как по морю, так и по воздуху.

«Самое-самое последнее предупреждение», — пишет Сергей М.

Многие пользователи считают, что реакция китайского внешнеполитического ведомства понятная и соответствующая дипломатической этике, но дело пахнет керосином, а значит, своё слово должны были бы взять военные Китая, чтобы в Америке понимали всю серьёзность подобных предупреждений.

«А если американцы не прекратят немедленно продавать Тайваню оружие, то Китай тогда ещё раз потребует этого не делать», — указывает Андрей М.

«Китай делает слишком много предупреждений. А что, собственно, дальше? Какие действия Пекин собирается предпринимать? И собирается ли?» — задаётся вопросами Эльвира Ф.

«Топнуть ножкой и погрозить пальчиком не забыли? Американцам плевать, кто и чего от них требует. Они знают, что никто против них не может ничего предпринять. У них сила и мощь, как видно из последних событий», — поделилась своим мнением Екатерина М.

Некоторые комментаторы уверены, что китайцы тянут до последнего, но всё неминуемо сведётся к силовому варианту решения тайваньского вопроса.

«Китай предупреждать в любом случае будет только до поры до времени. Вся эта подковёрная возня не что иное, как результат зависимости китайской экономики от американской, и наоборот. Увы, но такие узлы приходится долго развязывать. А если обрубить всё войной, то никто не знает, какой в итоге каждый участник результат получит. Быть может, плохо будет только Тайваню, а может быть и Китаю, и США одновременно. Все хотят хоть какой-то определённости», — отметил Антон Ф.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США и Китай

Часть людей полагает, что китайцам стоило бы знать, что в случае чего Россия их поддержит.

«Пора России и Китаю вводить санкции против наглых американцев», — считает Ольга С.

«Китаю пора определяться. Россия, вот, определилась. Теперь нас ничто с Западом не связывает, а экономика наша живее всех живых. Надо действовать, иначе американцы так много оружия на Тайвань поставят, что отбить его военным путём будет уже не так просто», — написала Екатерина М.

Напомним, 30 августа официальный представитель посольства Китайской Народной Республики в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил РИА Новости о том, что Китай требует от США немедленного прекращения продажи вооружения Тайваню и разрыва контактов с Тайбэем по военной линии, чтобы избежать дальнейшего роста напряжённости в регионе.