Варшава и киевский режим хотят построить на территории б. УССР трубопровод, по которому планируют транспортировать растительное масло. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе польского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг киевского режима и флаг Польши

Подписать соответствующий меморандум с киевским режимом согласилась польская сторона. В соответствии с проектом трубопровода, растительные масла будут транспортироваться в порт Гданьска.

Реализация указанного проекта призвана частично разблокировать экспорт с территории бывш. УССР, а также повысить продовольственную безопасность развивающихся стран, которым угрожает голод.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения сочли трубопровод плохой затеей, так как со временем оставшееся на стенках трубопровода масло будет портиться. Многие усмотрели в данной новости повод для юмора. Были и те, кто задался вопросом, откуда у б. УССР найдется столько масла, чтобы для его транспортировки пригодился трубопровод.

«Представляю качество этого масла, полученного по трубам», — задумалась Liana P.

«Часть масла на трубах осядет, гнить начнёт… а может нет. Посмотрим», — ответил ей Michael Alekseevich.

«Масло не нефть — прогоркает и портится! И сколько же его надо производить для трубопровода?» — спросил 2346.

Александр Погожев ИА REGNUM Нерафинированное растительное масло

«Будет масло портиться и травить людей. Попробуй потом его вымыть», — добавил Vova.

«Я бы на месте [киевского] масла тоже утек», — шутит Артем.

«Получается, Польша для себя [б. УССР] готовит, раз деньги хочет в маслопровод вкладывать. А вообще, откуда там столько масла, чтобы по маслопроводу гнать?» — не понимает Марина М.

«Это с Россией надо договариваться», — с сарказмом пишет Gennadiy.

«Используйте газовую трубу. Всё равно пустая», — шутит Нильс.

«А где они сейчас столько подсолнечника возьмут?» — в недоумении Олег К.

«Это же прикол такой?» — не верит Илья A.

«Надо еще картофелепровод из Белоруссии», — иронизирует Нина Ивановна.

«И будут гнать солярку в обратную сторону!» — смеется Алексей К.

«Идиоты, пусть мозгопровод себе строят», — не выдержал Tam.

«Салопровод когда построят? Саловый поток — 2!» — пошутила Hanna.

«Сейчас транзит газа закончится, и можно будет по этой трубе масло гнать», — смеется Александр Ф.

«Даёшь кукурузопровод и горилкопровод!» — смеется Виктор З.

«Интересно, сколько будет стоить пропуск выползти по этому трубопроводу из [бывш. УССР] от повестки?» — с сарказмом спросил Nick.

«Очередная перемога (победа — М. Р.) глупости», — добавил Alexander P.

«Скоро [киевского режима] не будет — они маслопровод хотят строить», — не понимает Maxim Y.

«Всё правильно — панам масло, холопам — жмых. Всё по-честному», — с сарказмом добавил Bo Velikolepny.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Польша и Украина

«Можно ещё и самогонопровод построить, тоже будет прибыльно…» — шутит Светлана.

«Аграрные сверхдержавы должны быть неразрывны. Предлагаю построить галушкопровод!» — с юмором подытожил Антон Валерьевич.