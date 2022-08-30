Накануне встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Праге, где они будут обсуждать тему запрета на выдачу виз гражданам России, появился неофициальный документ — «Защита международного порядка в эпоху системного соперничества: отношения между ЕС и Россией». Об этом сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

В данном документе власти Франции и Германии заявляют, что ЕС необходимо продолжать изучать «творческие пути», позволяющие распространять «независимую информацию в России». Также говорится о «технических мерах против российской цензуры», с помощью которых можно вбить клин между правительством РФ и народом. В частности, предлагается финансирование курсов медиаграмотности на русском языке, которые могли бы распространяться видеоблогерами на YouTube, Facebook (принадлежит Meta, признанной российским судом экстремистской и запрещенной в стране), TikTok, телеграм-каналах и в соцсети «ВКонтакте».

Данную новость российские пользователи социальных сетей восприняли скорее как появление европейской бюрократии. Ибо ни для кого не секрет, откуда финансируются якобы «независимые» блогеры, каналы, информационные агентства. Их число с начала СВО активно множится.

«Офигеть! Они только что изобрели «Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом)», — смеётся комментатор Кирилл С.

«Пропаганда опять в стиле «Рус, сдавайсь!», что ли?» — недоумевает Валерия Б.

«Они из параллельной вселенной вещают?» — спрашивает Светлана П.

«Чему удивляться. У них на еду скоро денег не будет, а на антироссийскую пропаганду деньги неучтённые утекают в неизвестном направлении, скорее всего. Ребята решили привести в порядок финансирование пятой колонны», — считает Константин Т.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антироссийская пропаганда

«Кончились пакеты с санкциями», — полагает Сергей Б.

«К себе не пустят, а превосходство демократии будут доказывать через онлайн-семинары? Хитро», — комментирует пользователь под ником Салман3210.

«Запад постоянно выделяет гранты «нетвойнистам». А наши чем отвечают?» — задаются вопросом в Сети, устремляя взоры на «Лигу безопасного интернета».

Большинство комментаторов признают, что пока Россия не имеет своих независимых каналов и инструментов донесения информации до граждан охватом до 100 млн человек, и нет эффективных инструментов контроля соблюдения законов РФ для иностранных платформ.

«Против народа России заключён договор на организацию гражданской войны, на раскол общества. А у нас не найдётся на них своего сильного информационного кулака?» — вопрошает Геннадий Ф.

«Кстати, Telegram не контролируется никак, и если Дурову «приспичит» или ему «приспичат» грохнуть лавочку, то ничего его не удержит и не остановит. В один момент все наши военкоры могут быть выпилены из информационного поля», — отмечает Диана Ю.

Неоднократно высказывается мнение, что в России не хватает, или оно есть, но недорабатывает, условного «Совинформбюро» со своим Левитаном — «место, где рождаются смыслы и «переводят» происходящее на удобоваримый язык людей». «Ведь информационная государственная политика — это неотъемлемый элемент обеспечения безопасности и обороны», — отмечают в Сети.

«То есть нашей стране объявлена интернет-война? Бойцов информационного фронта на Западе будут готовить из современных «власовцев»? В целом из наших же людей, из наших детей», — задаёт риторические вопросы Маша М.

«Того, кто раскачивает лодку, тем более долбит в ней дыру, выкидывают в море. Мы на их информационную гранату найдём свой «Солнцепёк», — выразила уверенность Зинаида Ф.