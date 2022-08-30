По информации ИА REGNUM от 26 марта 2022 года со ссылкой на информированные источники американского издания The Wall Street Journal, миссия США по оказанию помощи киевскому режиму получит в ближайшие недели название и руководителя. Причем руководить этой миссией, как сообщают СМИ, будет некий «высокопоставленный генерал». Это назначение подразумевает создание команды, ответственной за координацию и «переход от точечных усилий» по поддержке ВСУ к «многолетней поддержке [киевского режима]», отмечает американское издание.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Непосредственное подчинение упомянутого генерала, по количеству звёзд на погонах (до трёх) соответствующего нашему генерал-полковнику, то есть с компетенцией командира армии, непосредственно Белому дому не может не вызывать интерес. Особенно в историческом контексте участия США в предыдущих мировых войнах. Особенностями второй из них, помимо непосредственного в ней участия, являлись и «ленд-лиз» с последующим открытием «второго фронта» — уже под занавес событий. Завершившихся как убедительной демонстрацией технологического превосходства над остальным миром — применением ядерного оружия против и так уже лежавшей в руинах Японии, так и воцарением тотального финансового доминирования во всемирном масштабе. Последнее пока ещё имеет место быть, а «ленд-лиз» для бывшей УССР утверждён руководством вашингтонского режима за несколько месяцев до начала СВО. Редкий день ведения которой проходил без публикаций в СМИ «золотого миллиарда» о неизбежном и уже таком скором применении Россией ядерного оружия. А о «втором фронте» речи и вовсе не было, если не считать таковым столь ожидавшееся военными аналитиками и политологами перерастание споров вокруг «Калининградского транзита» между Россией и Литвой в «горячую фазу». Правда, Литва оказалась втянутой в «трения» США и КНР вокруг китайского острова, расположенного на другом берегу Тайваньского пролива. Которые также пока не привели к вооруженному конфликту между «высокими договаривающимися сторонами», образующими в мировом промышленном производстве единое целое.

Упомянутое выше неполное исполнение Соединёнными Штатами собственных методических разработок не может не вызывать удивления. Но, увы, так кажется лишь на первый взгляд. Прежде всего, следует отметить, что применению ядерного оружия, которое у киевского режима так и не появилось (что есть промежуточный результат СВО) режимом вашингтонским найдена ещё более страшная альтернатива — АЭС, расположенные на территории бывш. УССР. И если о Чернобыльской АЭС, расположенной на границе с Белоруссией, публикации в иностранных СМИ в последние месяц-два практически исчезли, то Запорожская АЭС, более не подконтрольная киевскому режиму, оказалась в самом центре внимания, вплоть до СБ ООН и МАГАТЭ, о чём ИА REGNUM сообщает буквально в режиме постоянного времени. Причина столь повышенного внимания проста и зловеща: обстрелы объектов АЭС ведутся ежедневно, с применением мощных систем американского и прочего натовского оружия; в основном — американского. Эффект таковых действий грозит превзойти опыт Фукусимы, Чернобыля и Хиросимы с Нагасаки вместе взятых.

Ralf1969 Запорожская АЭС

То есть ещё один пункт из «методички» Белого дома явно находится в стадии исполнения. Остаётся последний пункт из рассматриваемых (таких разделов в реальном документе, конечно же, больше, но он пока недоступен для изучения) — это пресловутый «Второй фронт» войны против России, пока ещё — хотя всё менее и менее — «гибридной». На этот раз роль «поля боя» отведена Белоруссии. Так, 23 августа портал «ПолитНавигатор» привёл мнение немецкого политолога Александра Сосновского, высказанное им в эфире «Вести ФМ»: «Сейчас готовится особый майдан для Белоруссии. Крестным папой попытки смены власти в Белоруссии выступает министр иностранных дел Австрии Александр Шаленберг. Финансируется это за счет МИД. Но самое интересное — это Джорж Сорос и его сынок. Господин Шаленберг только в этом году встречался с ними 4 раза. Идет очень активная работа. Есть группа оппозиционеров, которых очень серьезно готовят и которые будут в ближайшее время пытаться дестабилизировать ситуацию в Белоруссии».

Белорусские оппозиционеры за рубежом не скрывают, что готовят «новый Беломайдан», который будет носить силовой характер. Для этого самопровозглашенный лидер белорусской нации Светлана Тихановская и учредила в начале августа «правительство в изгнании» со своим министром обороны. Александр Сосновский полагает, что подготовка «нового Беломайдана» непосредственно связана с СВО России на территории бывшей УССР. Тезисы германского политолога подтверждаются как риторикой литовских провластных СМИ, называющих СВО не иначе, как «российско-белорусским вторжением» (если быть точным — «инвазией», термином, явно почерпнутым из медицинской литературы — А. С.) на территорию б. УССР. Так и тем фактом, что штаб «президента» Тихановской расположен в литовской столице Вильнюсе, там же, где и штаб ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — соратников ныне отбывающего наказание по общеуголовной статье Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ) — так и не состоявшегося то ли «президента», то ли «фюрера» всея РФ согласно методичкам заокеанского происхождения.

European People’s Party Светлана Тихановская

Психологическая обработка населения Литвы по подготовке к неким «значимым событиям» на белорусском направлении ведётся вовсю. Так, сильно поднадоевшие населению «беженцы» с территории бывшей УССР из литовского информационного поля постепенно вымываются. Более того, их становится меньше; по данным от анонимного источника из тех мест, где-то в середине августа в Литве продолжил работу единственный пункт регистрации ещё прибывающих из бывш. УССР, и тот — в провинциальном городе Алитус. Возможности трудоустройства и расселения данной категории лиц по частным квартирам уже исчерпаны. Особенно обидно для литовской стороны в этой ситуации звучат пресс-релизы белорусской погранслужбы о потоке въезжающих с территории благословенного ЕС в РБ беженцев с территории бывш. УССР — до двух с половиной сотен в день.

То есть полученные «сверху» инструкции по заданной теме вильнюсским режимом отработаны полностью. И вот с новой силой, как и во времена крайней попытки госпереворота в Белоруссии, в литовских СМИ стали появляться сообщения о практически ежедневных задержаниях нелегальных мигрантов из Азии и с Ближнего Востока на границе Литвы с Белоруссией. При этом группы иногда достигают нескольких десятков человек и якобы доставляются к границе белорусскими «силовиками». При более внимательном прочтении свежих литовских новостей недоумение только усиливается: оказывается, разрекламированный на весь мир пограничный забор с колючей проволокой уже месяц, как достроен. И толпы мигрантов, его успешно преодолевающих (в отличие несчастных от кабанов, оленей и лосей, в людских делах несведущих), ничего, кроме скепсиса вызвать не могут. Правда, уровень тамошней коррупции на такого рода стройках также не очень известен; хотя он вряд ли сильно ниже и нашего, и общеевропейского.

Николай Иванович Фешин. Беженцы. Сер. 1900-х

То есть в настоящее время ситуация на границе Союзного государства с Литвой, Польшей и бывш. УССР имеет ярко выраженную тенденцию к ухудшению. И в этой связи попадание в зону возможного противостояния атомных электростанций не может не вызывать опасения. Помимо Чернобыльской — с её прошлым и настоящим, в регионе находится также и Игналинская АЭС с так и не выгруженным из реакторов топливом, утилизировать которое некуда (контракт на хранилище литовская сторона намеревается заключить лишь в марте будущего года) и вообще не ясно как (утилизация не полностью отработанного топлива — задача новая, если вообще выполнимая). И, конечно же, Белорусская АЭС в городе Островец, расположенном в 40 км от Вильнюса (и километрах в двадцати от литовской границы).

При этом военный потенциал НАТО в ЛР наращивается: под Вильнюсом начинается строительство «очень большого» военного городка. Возможно, в ожидании анонсированного прибытия бригады Бундесвера в дополнение к уже имеющимся войскам НАТО: в настоящее время в г. Пабраде дислоцируется Пятый тяжелый батальон США с танками Abrams и боевыми машинами Bradley. Военнослужащие США вообще регулярно участвуют в учениях в Литве. Так, 22–26 августа в территориальных водах Литвы прошли учения «Baltic bikini 2022» с участием военнослужащих ВВС Литвы, Латвии, Эстонии и Чехии. Отрабатывались некие спасательные действия на море с участием американского десантного (?) корабля класса «Wasp» («Оса» — А. С.) — с 12 самолётами на верхней палубе и несколькими новейшими конвертопланами на борту, а также с полноценным командным пунктом управления. Из «весёлого» в этой ситуации — разве что только название учений…

The U.S. Army M1 Abrams ВС США

В общем и целом Белоруссия в настоящий момент явно нуждается во всесторонней помощи — что военной, что общеэкономической. Ведь, помимо санкций, введенных против нашего союзника ещё до СВО, давление на него в последнее время усилилось — через угрозу санкций ещё и против китайских компаний, имеющих на территории Белоруссии совместные предприятия. И окончательная взаимная интеграция на данный момент — уже не дань взаимным «любви и согласию», а непременное условие выживания — и Белоруссии, и России в целом.