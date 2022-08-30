Несмотря на то, что правительство Южной Кореи не дало официального ответа по поводу присоединения к крупному американскому проекту по сотрудничеству в сфере производства полупроводников Chip 4, Китай продолжает выступать против участия Сеула в данной инициативе.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В статье китайской государственной газеты Global Times отмечается, что недовольство Южной Кореи политикой США в отношении электромобилей показывает трещины в Chip 4.

«Если Южная Корея прогнется под давлением США и присоединится к Chip 4, южнокорейская полупроводниковая промышленность станет дополнением к гегемонии США», — говорится в статье.

Издание подчеркивает, что намерения США построить глобальную сеть полупроводниковой промышленности во главе с Вашингтоном становится всё более очевидной.

«Присоединится Южная Корея к Chip 4 или нет, США не изменят своих намерений», — отмечает издание.

Между тем китайские СМИ акцентировали внимание на том, что США исключили южнокорейских производителей электромобилей из программы по предоставлению льгот, добавив, что «этот случай ещё раз показывает, что Южная Корея не может тягаться с США в цепочках поставок».

Издание подчеркивает, что, несмотря на то, что Южная Корея стала важным игроком на глобальном рынке, страна сильно зависит от зарубежных рынков.

«Попытка США исключить Китай из глобальной сети полупроводниковой промышленности не увенчается успехом, — сообщают китайские СМИ, добавив, что присоединение Южной Кореи к цепочке поставок, возглавляемой США, противоречит стратегическим интересам Сеула.

Напомним, что правительство Южной Кореи должно определиться, планирует ли Сеул участвовать в возглавляемом США альянсе по производству чипов или нет, до конца августа.

Несмотря на то, что власти страны до сих пор не дали официальный ответ по данному предложению, министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин сообщил, что южнокорейская делегация примет участие в предварительном заседании членов альянса Chip 4.

mofa. go. kr Пак Чин

«Все действия, что не нравятся Китаю, делаются в национальных интересах», — отмечает mrpg***.

«Если южнокорейские полупроводники не пойдут в Китай, то в Поднебесной остановится промышленное и военное производство. Если мы присоединимся к альянсу, то они наверняка нам отомстят, как это было после размещения систем ПРО THAAD. Поэтому мы должны принять меры, запретив в Китай экспортировать полупроводники», — призывает pkmo***.

«О, видимо, в Китае испугались, раз посыпались с их стороны угрозы», — отмечает cip1***.

«Если Китаю это не нравится, то, конечно же, мы должны этого не делать… Но проблема в том, что США дышат нам в затылок… В любом случае правительство должно оказать поддержку компаниям, которые хотят присоединиться к этому Chip 4», — считает ernh***.

«Уверен, после таких заявлений Samsung и SK Hyunix в панике», — смеется rock***.

«Если мы не присоединимся, то станем каким-то придатком китайской гегемонии…» — жалуется choh***.

«Не вмешивайтесь. Дипломатический курс Южной Кореи определяется правительством нашей страны», — пишет euge***.

«А вы не думали что этот альянс может «убить» корейские и тайваньские полупроводники, точно так же, как это сейчас происходит с электромобилями?» — интересуется jund***.

«Независимо от того, как сильно мы отдаляемся от Китая, наш путь и кровный союзник, спасший нас, — это США. Китай всегда был и будет агрессором», — отмечает mbc5***.

«Не нужно поддаваться пропаганде и подстрекательству со стороны Китая. Напротив, нужно активно участвовать в инициативе США по чипам», — призывает ynjk***.

«Всё-таки лучше прислушаться к американцам, чем к этим китайцам…» — считает lasa***.

«Производить электромобили без США можно, а вот полупроводники — нельзя», — отмечает sbap***.