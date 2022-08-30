27 лет назад, 30 августа 1995 года, силы НАТО начали военную операцию против боснийских сербов в разгар Боснийской войны. Назвав свои действия «Обдуманная сила», они сбросили на территорию республики свыше одной тысячи авиабомб. Всего было выпущено более 10 тысяч тонн взрывчатки, в том числе снаряды с обеднённым ураном.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

Как это часто бывало, США и НАТО для начала военной операции не получили резолюции Совета Безопасности ООН. Примечательно, что большинство авиаударов впервые нанесли именно американские бомбардировщики. За дни «Обдуманной силы» были нанесены удары, в результате которых погибли тысячи сербов. Для более чем 50 тысяч человек действия НАТО обернулись гуманитарной катастрофой.

Поводом к началу операции НАТО использовало взрыв, произошедший на рынке в городе Сараево 28 августа. И хотя достоверно установить виновников трагедии не удалось, ответственность сразу же была возложена на сербов. А уже спустя полтора дня, в ночь на 30 августа, начались авианалёты по сербским позициям. Атаки продолжались до 14 сентября, пока сербы, чтобы защитить мирное население, не согласились выполнить условия НАТО. Они заключались в отводе тяжёлого вооружения от позиций противников в ходе Боснийской войны.

Результатом операции НАТО стала утрата военного потенциала сербов, ликвидация их превосходства и переход хорватов и босняков в контрнаступление.

Mr.Z-man Ракета воздух-земля AGM-65 Maverick прикреплен к американскому штурмовику A-10 Thunderbolt II

Вмешательство США и их союзников в ход Боснийской войны получилось вероломным и нарушающим международное право. Вместо резолюции Совбеза ООН американцы использовали «Меморандум о взаимопонимании между главнокомандующим объединенными силами НАТО в южной зоне Европы и командующим силами ООН по охране в бывшей Югославии». При этом два постоянных члена Совбеза, Россия и Китай, даже не были ознакомлены с текстом этого документа. Очевидно, что даже в середине 90-х они бы выступили против агрессии.

Однако для американцев это десятилетие стало благоприятным временем установления собственной гегемонии. После распада Советского Союза на мировой арене исчез баланс, что вело к созданию однополярного миропорядка. И его формированием Штаты активно занимались. В первую очередь за счёт применения военной силы. Разделение Югославии на несколько государств повлекло гражданские войны и локальные вооружённые конфликты. И в них США заняли антисербскую сторону, в частности, изменив ход Боснийской войны. А по итогам Дейтонских соглашений, достигнутых в декабре 1995 года, ввели на территорию республики контингент в составе 60 тыс. военнослужащих, более половины из которых составляли американцы.

Таким образом, просоветские и пророссийские Балканы оказались в зоне американского влияния.

Балканская операция «Обдуманная сила» стала очередным примером безудержности в использовании военного превосходства. США применяют силу самым жестоким образом, а человеческие потери среди жителей других стран не имеют для них никакого значения. В ходе авианалётов уничтожалась гражданская инфраструктура — мосты, телекоммуникационные центры, оборудование для теле- и радиовещания, а также трансформаторные подстанции и резервуары для хранения воды. Бомбардировки позволили боснякам и хорватам выдавить сербов из городов Яйце, Мрконич-Град, Рибник, Шипово.

Фотография, сделанная американским самолётом после бомбардировки. 1995

Однако самым ярким примером американского безрассудства стало использование обеднённого урана. Снаряды с такой начинкой заражали местность радиацией и вели к вспышкам онкологических и наследственных заболеваний.

Примечательно, что у США не было военной необходимости подключать к операции другие страны, поскольку основные удары были нанесены их самолётами. Участие авиации Великобритании, Франции, Германии, Турции, Нидерландов и Испании носило символический характер и должно было показать подчинение этих государств американской доктрине.

Спустя 27 лет видно, к каким проблемам для Западной Европы привело беспрекословное подчинение США. Когда-то великие государства утратили военную, политическую и даже частично экономическую самостоятельность. Современный энергетический кризис и грядущие за ним экономические проблемы Евросоюза — эхо соучастия стран НАТО в преступлениях американцев.