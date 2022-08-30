Информация, согласно которой американские компании, покинувшие российский рынок из-за санкций и ситуации в бывшей УССР, ищут способ тайно торговать с Россией через Турцию, стала поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 30 августа в социальной сети «ВКонтакте».

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Как утверждает издание, многие представители американских компаний выходят на своих турецких коллег с очень привлекательным предложением — начать вести совместную деятельность и за определённую комиссию осуществлять торговлю с Россией. Причём количество американских бизнесменов, желающих притвориться турецкими, чтобы вести бизнес с Российской Федерацией, за последние месяцы заметно возросло.

Стоит отметить, что Турция является не единственным «прикрытием» для американского бизнеса, который хочет обойти антироссийские санкции. Первыми руку помощи бизнесменам из США протянули Дубаи, которые предоставили свои свободные зоны для создания дочерних американских компаний, которые уже вроде как и не очень-то и американские, а значит, имеют право вести торговлю с Россией.

«Выходит, не так уж и тайно, если об этом знают все», — подметил Агапий К.

Многие пользователи отмечают, что бизнес — он, как вода, дырочку себе всегда найдёт. Если Белый дом решил построить виртуальные стены из санкций против России, то найдутся возможности, как эти преграды обойти.

«Это они так решили нас отрезать от всего мира, что стали искать обходные пути торговых отношений?» — удивляется Леонид А.

«Так зачем они сначала санкции вводили, чтобы потом тайно торговать? Или они не могут в мирных условиях существовать, им вечно нужен какой-то конфликт?» — задаётся вопросом Анастасия Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что выключить Россию из международного рынка в современных условиях практически невозможно. Именно поэтому мы видим, как американский бизнес ищет и находит пути на российский рынок, несмотря даже на самые жёсткие санкции за всю историю.

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«Не могут они без России. Потому что без российского рынка, который занимает 1/7 часть суши, многие компании рискуют стать банкротами», — указывает Казимир К.

«Мне кажется, что это и не удивительно, они просто не смогут от нас уйти полностью. К России вернутся все, дело только времени», — уверена Инна К.

Часть людей полагает, что ввести санкции против России США смогли, а вот отказаться от своих обязательств своих компаний перед российскими клиентами и покупателями — нет, отчего уход американского бизнеса из России затормозился.

«Не удивительно. Они даже продажи «айфонов» восстановили. А сколько «Тесл» продаётся в России. На каждом углу в Москве «Тесла» стоит. Её же обслуживать надо, гарантии осуществлять. И электрические станции заряда для них по всем районам понастроили. Нет, западный бизнес не может просто так уйти из России», — считает Артём И.

Нашлись и те, кто призвал, помочь Западу хоронить свою экономику. Необходимо не допускать, чтобы американские компании имели обходные пути для торговли с Россией.

«Не нужно им ничего продавать, даже через подставные компании. И покупать у них ничего не надо. Пусть сами расхлёбывают, что по всему миру натворили. Везде янки сеют раздор, воины и разруху. Пусть сами и разбираются со своими политиками, которые бизнесу кислород перекрыли», — поделилась своим мнением Лариса А.

Напомним, 30 августа турецкая газета Yeni Safak опубликовала материал со ссылкой на собственные источники в бизнес-сообществе, согласно которому американские компании, покинувшие российский рынок из-за санкций и ситуации в бывшей УССР, ищут способ тайно торговать с Россией через Турцию.