Мэр Одессы Геннадий Труханов поддержал проведение переговоров с Российской Федерацией. Соответствующее заявление политик сделал в интервью газете Corriere della Sera.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Глава города Одессы считает, что важно «вести переговоры в политическом ключе», так как «на кону жизни миллионов людей». Он также отметил, что хотел бы возвращения [бывш. УССР] к границам 1991 года, что необходимо делать «шаг за шагом». Труханов считает, что киевскому режиму надо искать компромиссы и «избегать логики «стенка на стенку».

Заявление главы города Одессы обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Труханов подстраивается под любую власть и ему не стоит верить. Были и те, кто все же считает, что мэр Одессы «держит нос по ветру».

«За ним уже выехали?!» — с сарказмом поинтересовалась Евгения, указывая на то, что киевский режим карает за подобные заявления.

«Скользкий слизняк, он, как флюгер, жил и подстраивался под любую власть», — пишет Костян.

«Завещание уже составил?» — спросила Елена.

«Скоро российский паспорт будет клянчить», — шутит Юрий.

«Он уже на «Миротворце»? Или в застенках СБУ?» — задалась вопросом Ludmila.

«Не верю я им. Все продажные. Предадут и продадут. Затянуть опять хотят», — отметила Ирина П.

Иероним Босх. Несение креста (фрагмент)

«Лучше бы тихо сидел и сдал город по-тихому», — добавила Анжелика П.

«Этот всегда держит нос по ветру», — отреагировала Maria.

«Там подъехало опровержение его слов, он уже все отрицает, мол, то все написала «рука Кремля», то не мои слова, то все фейки», — написал Alex W.

«Очень хочет и в России остаться мэром Одессы», — прокомментировал Ванька В.

«Он уже опроверг эти слова, сказал, его не так поняли. И что это российский вброс», — также подчеркнула «Ириска».

«Если отказался от своих слов, значит, ему плевать на людей — как бы свою шкурку сберечь», — добавила Ирина К.

«Да, только, помимо этого, он уверен в «победе [киевского режима], которая обязательно будет, но будет тяжёлой». Очень хочется на двух стульях одним филеем усидеть. Видимо, он в вакууме, потому что если они сядут с нами говорить, то в любом случае это никакая для них не победа. Там совершенно чёткие условия с нашей стороны», — отметил Panzer M.

«Ну так ведь недолго ждать Одессе осталось, вот и вспомнил про переговоры. Надеюсь, он город просто сдаст, если вдруг стал печься о населении. Жаль, не думал о народе, когда пляжи минировали», — добавил еще один участник обсуждения.

«Так он сейчас никто и звать никак. Он должен выполнять указания нациков из военно-гражданской администрации и помалкивать. А не разговаривать про спасение жизней, когда страна воюет до последнего [жителя б. УССР] в интересах англосаксов», — отреагировал С. Н.

«Между Трухановым и нациком губернатором Марченко войнушка за власть. Но у Труханова политический нюх гораздо острее и хвост вертлявее… А Марченко твердолобый бык. Поглядим, кто кого… В данном случае для одесситов хвост Труханова предпочтительнее», — отметила Роксолана.

«Та если честно, Труханов тоже ещё та «дама в примерочной»!.. «Переодевается» в два счета…» — подытожил Алексей Андреевич.