Сообщение регионального управления Следственного комитета Российской Федерации о том, что в Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления в отношении несовершеннолетнего в одном из магазинов, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 30 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Дети в концентрационном лагере

Странный случай произошёл в Новосибирске. По предоставленной следователями информации, в один из продуктовых магазинов города пришёл девятилетний мальчик, который решил проявить гражданскую позицию. Он обратился к сотруднику этого магазина с просьбой убрать с прилавков продукты, срок годности которых истёк.

Дальнейшие события начинают вызывать куда большие вопросы, нежели внезапное желание девятилетнего ребёнка провести проверку магазина на наличие просрочки. Пользуясь неведомой здравому человеку мотивацией, сотрудник торговой сети зачем-то запер несовершеннолетнего в холодильном складском помещении.

«Если это действительно так, то сотруднику магазина надо влепить пять лет строгого холодильника», — считает Андрей Т.

Многие пользователи были шокированы этим происшествием. Граждане уверены, что сотрудник применил против ребёнка силу и против воли закрыл его в помещении, которое, помимо прочего, представляет ещё и опасность для жизни девятилетнего организма.

«Вообще-то тут прямая угроза жизни. Надо переквалифицировать дело на «покушение на убийство». Самая опасная температура от — 1 до +5. Когда я жил на Крайнем Севере, весна была самая опасная для пьяниц. Присел на скамеечке, пригрелся на солнышке. Не заметил, как уснул. Ребёнок тем более может пострадать из-за холода. Явно он не в зимней одежде в конце августа в магазин пришёл», — пишет Владимир Е.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин

Некоторые комментаторы отмечают, что пока неизвестно, какая температура была в том помещении, в котором заперли ребёнка. Так что угрозы жизни девятилетнему, вероятно, могло и не быть.

«Подразумевается, наверное, «холодильное складское помещение». А вы знали, что это разные помещения? Холодильник он маленький, а помещение — это помещение. Это так для справки. Я против насилия», — отметила Елена Г.

Часть людей засомневалась, что данная история лишена каких-либо дополнительных обстоятельств, которые бы и объяснили нам, зачем сотруднику магазина было необходимо закрывать в холодильной камере чужого ребёнка.

«Интересно, конечно. Девятилетний мальчик потребовал убрать просроченные продукты, а его заперли в холодильной камере. История с каким-то нехорошим душком!» — поделился своим мнением Владимир К.

Ряд пользователей указывает на то, что сотрудник так или иначе не имел права даже прикасаться к чужому несовершеннолетнему. Граждане уверены, что какие бы ни были обстоятельства произошедшего, их итог всё равно тянет на уголовное дело.

«В любом случае трогать чужих детей никто не имеет права. Неважно, что он там кому сказал и чего требовал. Запер чужого ребёнка в помещении без ведома его родителей — получи уголовный срок», — указывает Максим С.

Напомним, 30 августа региональное управление Следственного комитета Российской Федерации сообщило о том, что в Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления в отношении несовершеннолетнего в одном из магазинов.