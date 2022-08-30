Исторической науке известно множество примеров, когда кризисы, которые назревали на протяжении десятилетий или даже веков, в итоге «взрывались», навсегда изменяя историю отдельных стран или всего человечества. К этим примерам можно отнести кризис колониальной системы, который привёл к Первой мировой войне, кризис крепостничества, который привёл к революции в России и т.д. и т.п. Хочется ошибаться, но похоже, что очередной такой глобальный кризис может начаться на Ближнем Востоке в ближайшие месяцы, возможно, до конца 2022 года.

Джон Мартин. Казни египетские. 1823

К числу проблем, с которыми регион сталкивался в последние годы, в первую очередь стоит отнести кризис перенаселения. В таких странах, как Египет и Ирак, население растёт огромными темпами, однако государство не в состоянии обеспечить людей рабочими местами. В 2022 году ряд стран Персидского залива заявил о намерении избавиться от труда мигрантов из Египта и других бедных арабских государств. А значит, рабочих мест станет ещё меньше.

Далее. Кризис перенаселения ведёт к тому, что остаётся всё меньше территории, пригодной для строительства домов. Для того чтобы прокормить население, властям приходится распахивать всё новые и новые территории, что приводит к песчаным бурям и сокращению угодий для выпаса скота. Летом 2022 года это привело к неслыханным песчаным бурям, которые накрыли Ирак, Кувейт, часть регионов Сирии и Саудовской Аравии.

Ещё одна глобальная проблема, которая проистекает из кризиса перенаселения — продовольственный кризис. Это вынуждает страны Ближнего Востока закупать хлеб за рубежом. Однако в 2022 году мировые цены на хлеб выросли в разы. Корабли с зерном приходят в порты Ливана, Туниса, Йемена, но у местных властей нет денег на то, чтобы купить товар. В ряде государств это уже привело к введению ограничений на экспорт хлеба и других продуктов питания.

pxhere.com Выпечка хлеба

Однако, как будто только этого было мало, на регион обрушились новые проблемы.

По невероятно жестокой иронии судьбы, лето 2022 года ознаменовалось аномальной погодой в ряде стран арабского мира: в половине началась жестокая засуха, в то время как другая половина столкнулась с проливными дождями, наводнениями и оползнями.

Засухи погубили урожай в Ираке, Ливии, Йемене. В Сирии, Ливане, Алжире, Марокко пожары уничтожили сотни гектаров леса и разрушили сотни жилых домов. Кроме того, засуха привела к тому, что из пустынь в жилые районы потянулись ядовитые насекомые. Сообщается о резком росте смертей в результате укусов скорпионов, пауков и змей.

С другой стороны, муссонные дожди обрушились на Йемен, Судан и Мавританию. В Йемене, ко всему прочему, не менее ста человек погибло в результате ударов молний. В Судане наводнения разрушили десятки тысяч жилых домов. Вода из разлившихся рек попадает в чистые источники, превращая их в рассадник всевозможных инфекций. То есть наводнение приводит к нехватке питьевой воды.

Итак, арабский мир за три месяца лета столкнулся одновременно с проливными дождями, наводнениями, засухой, пожарами, нападениями скорпионов, ударами молний и голодом. Добавьте к этому дефицит топлива, возобновление военных конфликтов в Ливии, Палестине и Ираке и получите предпосылки для небывалого по своим масштабам кризиса.

pogoda-dnem.ru Засуха

Первые «ласточки» кризиса уже появились: за летний период резко выросло число мигрантов, стремящихся прорваться через Средиземное море.

Кроме того, если раньше на помощь арабским странам приходили страны Европы, США и международные организации, то в этом году помощи точно ждать не стоит. Занятые своими проблемами, европейские страны вряд ли будут отправлять продовольствие и топливо бедным странам. А значит, помочь арабским странам не сможет никто.

Хотелось бы верить, что кризис приведёт к консолидации государств региона, которые смогут совместно противостоять угрозам. Но, скорее всего, нехватка ресурсов приведёт к большему обострению старых военных конфликтов и началу новых.