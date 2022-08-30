Утвержденный российским правительством календарь праздников и выходных в 2023 году неожиданно стал поводом для многочисленных обсуждений в интернете. Мнения высказываются весьма полярные. Единственное, люди солидарны в том, что женщины однодневным праздником 8 Марта оказались незаслуженно обделены.

Федот Васильевич Сычков. Выходной день в колхозе. 1936

«Зачем в январе опять столько выходных? Зато теперь в мае вообще выходных почти нет», — отметил Михаил.

«С 10 по 15 мая нужны выходные — картоху садить», — соглашается Руслан Герман.

«Зимние каникулы должны быть дольше. Чтобы родители могли с детьми отдыхать», — заметил Егор Панкратов.

«В новогодние праздники стоит мало выходных: надо встретиться со всеми родственниками и друзьями, покататься на беговых и горных лыжах, коньках, сходить на «Щелкунчика»», — поделилась Людмила.

Противоположное мнение высказала Марта Тихиновская: «Когда же урежут эти дебильные новогодние праздники?»

«Мало праздников!» — соглашается Анна.

«Лучше бы увеличили МРОТ и уменьшили возраст выхода на пенсию», — предложил Виталий.

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«У мужчин четыре выходных в феврале, у женщин в марте — один», — отметил Николай Тищенко.

«Мишустин — озорник, женщинам после готовки 8 Марта предстоит сразу идти на работу», — иронизирует Антон Кузнецов.

«8 Марта обделили. А так нормально», — считает Светлана Кузичиева.

«На самом деле, достойное количество выходных, по-моему, их получилось даже больше, чем в 2022 году», — поддерживает Александр Большаков.

«Хорошие новости. Страна начнёт работать. Мы в своё время столько никогда не отдыхали», — поделилась Надежда Литвинова.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно графику переноса выходных дней в 2023 году, новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 8 января. Майские — с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил 30 августа, за четыре месяца до нового года, телеграм-канал правительства РФ.

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