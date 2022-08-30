В РФ утверждён календарь праздников на 2023 год. Сеть: Мишустин — озорник
Утвержденный российским правительством календарь праздников и выходных в 2023 году неожиданно стал поводом для многочисленных обсуждений в интернете. Мнения высказываются весьма полярные. Единственное, люди солидарны в том, что женщины однодневным праздником 8 Марта оказались незаслуженно обделены.
«Зачем в январе опять столько выходных? Зато теперь в мае вообще выходных почти нет», — отметил Михаил.
«С 10 по 15 мая нужны выходные — картоху садить», — соглашается Руслан Герман.
«Зимние каникулы должны быть дольше. Чтобы родители могли с детьми отдыхать», — заметил Егор Панкратов.
«В новогодние праздники стоит мало выходных: надо встретиться со всеми родственниками и друзьями, покататься на беговых и горных лыжах, коньках, сходить на «Щелкунчика»», — поделилась Людмила.
Противоположное мнение высказала Марта Тихиновская: «Когда же урежут эти дебильные новогодние праздники?»
«Мало праздников!» — соглашается Анна.
«Лучше бы увеличили МРОТ и уменьшили возраст выхода на пенсию», — предложил Виталий.
«У мужчин четыре выходных в феврале, у женщин в марте — один», — отметил Николай Тищенко.
«Мишустин — озорник, женщинам после готовки 8 Марта предстоит сразу идти на работу», — иронизирует Антон Кузнецов.
«8 Марта обделили. А так нормально», — считает Светлана Кузичиева.
«На самом деле, достойное количество выходных, по-моему, их получилось даже больше, чем в 2022 году», — поддерживает Александр Большаков.
«Хорошие новости. Страна начнёт работать. Мы в своё время столько никогда не отдыхали», — поделилась Надежда Литвинова.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно графику переноса выходных дней в 2023 году, новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 8 января. Майские — с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил 30 августа, за четыре месяца до нового года, телеграм-канал правительства РФ.
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