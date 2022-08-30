Крупнейший корабль ВМС Британии — новый авианосец HMS Prince of Wales — сломался вскоре после того, как покинул порт для того, чтобы принять участие в учениях, сообщает 29 августа Sky News.

(сс) defenceimagery.mod.uk Британский авианосец Prince of Wales

Уточняется, что авианосец стоит на якоре недалеко от острова Уайт в проливе Ла-Манш, специалисты осматривают судно, чтобы устранить неисправности. По информации портала UK Defense Journal, на авианосце, возможно, поврежден гребной вал, ремонт которого может занять несколько дней.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения отметили, что Британия, видимо, уже разучилась строить корабли. Многие усмотрели в новости повод для шуток.

«Ну и правильно… Еще бы затонул…» — иронизирует Raid.

«Оно и неудивительно. Отсутствие дисциплины, насаждаемое британским правительством, неуклонно ведёт к снижению боеспособности», — добавил LaserAim.

«Петров и Боширов просто неугомонные», — шутит Алексей.

«Мрак, конечно. Когда-то великая морская империя разучилась строить корабли», — пишет Serg.

«Не сломался, а применил тактический приём вынужденной остановки. Надо быть толерантнее», — смеется один из участников обсуждения.

«Хорошая цель — неподвижная», — с сарказмом добавил «охота и рыбалка».

«А все над нашим «Кузнецовым» ржали. «На дровах идет, дыма много»… Зато идет», — отметил В. Ф.

«Мишень сломалась», — пошутил Николай.

«Владычица морей становится владычицей дна», — иронизирует Екатерина Г.

Доминик Серрес. Британский флот входит в Гавану в 1762 году.

«Ну, сломался — это не затонул, так что радоваться рано», — прокомментировал Алексей.82.

«Они ещё над нашим «старичком» «Адмиралом Горшковым» ржали, за дым из трубы. Сами-то что создали? Новое дырявое корыто?» — смеется Writer.

«Коллектив техников награжден Путиным», — шутит Роман.

«Это «Путин виноват»!» — с юмором пишет «А».

«Самое смешное, что то же самое было с «Квин Элизабет», она, если правильно помню, вообще течь дала… Великая морская держава уже не та…» — написал Евгений Ж.

«Как вы судно назовете, так оно и поплывет», — отреагировала Елена.

«А этот… [авианосец] уже второй раз ломается. Скоро уже по количеству времени устранения поломок превысит время, затраченное на его строительство», — добавил Андрей.

«Может, это корыто за 3 млрд только от сети работает? И в открытое море может выходить на длину шнура?» — шутит Sergey B.

«Скоро будут в ваннах плавать. Они им все равно не нужны — с такими тарифами на газ и электричество», — подытожил Moysha T.