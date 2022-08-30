Жителей Омской области и других регионов России шокировала информация о том, что в регионе завёлся педофил-насильник.

Пьер Поль Прюдон. Правосудие и Божественное возмездие, преследующие Преступление. 1808

Информация о ЧП в Омском районе появилась 30 августа 2022 года. По данным следствия, 46-летний житель Омска увидел в одном из посёлков девятилетнюю девочку, завёл её на пустырь и изнасиловал. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст.131 УК РФ («Изнасилование»).

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Пострадавшая девочка находится в больнице. Злоумышленник задержан. По данным полиции, пытаясь скрыться, мужчина провёл ночь на кладбище.

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Ещё более шокирующие подробности обнародовали омские массмедиа. Насильник причинил ребёнку травмы, в том числе у девочки выбит зуб.

«Спасибо сотрудникам полиции за работу! Дай Бог здоровья пострадавшей девочке!» — комментирует подписчик омского паблика в соцсети «ВКонтакте» Иван И.

«Надеюсь, он получит максимально суровое наказание… Ещё больше хочу, чтобы таких случаев в Омской области больше не было», — пишет Роман И.

«Смертную казнь надо вернуть!» — считает Анастасия В.

Цитата из к/ф «Молчание ягнят». реж Джонатан Демме. 1990. США Маньяк

«Бедная девочка! Родители, объясняйте, пожалуйста, своим детям правила безопасности. Чтобы не подходили к незнакомым людям ни при каких обстоятельствах! Пока такие сволочи существуют, сколько ещё деток может пострадать. Не дай бог никому такого!» — эмоционально высказалась Елена Х.

«Ни на секунду детей нельзя оставлять», — отметила подписчица телеграм-канала с ником Я.

«Гореть подонку в аду!» — возмущена Екатерина С.

«Я не знаю, как передать свои эмоции. У меня всё бурлит после таких новостей. Откуда берутся эти нелюди? Девочке девять лет!!!» — подчеркнул Сергей Т.

«Как таких земля носит?!» — спрашивает Екатерина.

«Высшую меру наказания педофилам!» — призывает Сергей.

«Это не человек, это хуже зверя!» — рассуждает Лариса.

«Господи, дай сил малышке все это пережить и забыть. Насильника — строго наказать!» — подытожила обсуждение Анастасия.