«Как таких земля носит!» — сети о задержании омского педофила-насильника
Жителей Омской области и других регионов России шокировала информация о том, что в регионе завёлся педофил-насильник.
Информация о ЧП в Омском районе появилась 30 августа 2022 года. По данным следствия, 46-летний житель Омска увидел в одном из посёлков девятилетнюю девочку, завёл её на пустырь и изнасиловал. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст.131 УК РФ («Изнасилование»).
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Пострадавшая девочка находится в больнице. Злоумышленник задержан. По данным полиции, пытаясь скрыться, мужчина провёл ночь на кладбище.
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Ещё более шокирующие подробности обнародовали омские массмедиа. Насильник причинил ребёнку травмы, в том числе у девочки выбит зуб.
«Спасибо сотрудникам полиции за работу! Дай Бог здоровья пострадавшей девочке!» — комментирует подписчик омского паблика в соцсети «ВКонтакте» Иван И.
«Надеюсь, он получит максимально суровое наказание… Ещё больше хочу, чтобы таких случаев в Омской области больше не было», — пишет Роман И.
«Смертную казнь надо вернуть!» — считает Анастасия В.
«Бедная девочка! Родители, объясняйте, пожалуйста, своим детям правила безопасности. Чтобы не подходили к незнакомым людям ни при каких обстоятельствах! Пока такие сволочи существуют, сколько ещё деток может пострадать. Не дай бог никому такого!» — эмоционально высказалась Елена Х.
«Ни на секунду детей нельзя оставлять», — отметила подписчица телеграм-канала с ником Я.
«Гореть подонку в аду!» — возмущена Екатерина С.
«Я не знаю, как передать свои эмоции. У меня всё бурлит после таких новостей. Откуда берутся эти нелюди? Девочке девять лет!!!» — подчеркнул Сергей Т.
«Как таких земля носит?!» — спрашивает Екатерина.
«Высшую меру наказания педофилам!» — призывает Сергей.
«Это не человек, это хуже зверя!» — рассуждает Лариса.
«Господи, дай сил малышке все это пережить и забыть. Насильника — строго наказать!» — подытожила обсуждение Анастасия.