Известие о том, что Германия и Франция предложили ЕС принять меры «по борьбе с пропагандой внутри России» и заняться контентом в социальных сетях, спровоцировало шквал ироничных комментариев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пропаганда

«Никогда такого не было — и вот опять. Новизна тут только в том, что раньше в ЕС свое наглое вмешательство скрывали и даже отрицали, а теперь заявляют о нем прямым текстом. Истерят потихоньку, это хорошо», — считает Владимир.

«Они на полном серьезе думают, что россияне не могут зайти на сайты их СМИ и почитать их новости. И даже не догадываются, что мы просто не верим им или имеем собственное мнение, отличное от их мнения», — считает D.

«Будут нам слать видосы о прекрасной педофилии, зоофилии, гомосятине?» — спрашивает Тамара.

«Наркоманы будут пропагандировать педофилию и зоофилию», — развивает тему Денис.

«Лучше бы о своих людях подумали, идиоты. Да, в этом сезоне в ЕС народу с властью не повезло», — считает Светлана Пустоселова.

«Запад — это абсолютный сатанизм», — заметил Дмитрий.

«Гейропа, поздно дергаться. Ваша пропаганда с голубым оттенком в глубокой з…» — считает Михаил Петров.

«России тоже надо быть пооперативнее в этом вопросе. Европейцам есть за что убивать друг друга, тысячелетние спящие обиды и спящие территориальные споры. Надо просто активнее работать на внутренних инфоплощадках, «шурудя в этом гадюшнике инфопалкой», — считает Евгений Гущин.

«Такие идеи возникают у них, видимо, на основании наблюдения за очередями в закрывающиеся западные магазины. И они делают вывод, что народ в России подсел на иглу потребления и, лишившись такового, пойдет на баррикады. И это ключевая ошибка. Так как да, закупились многие знатно: вещи объективно хорошие, почему бы не взять напоследок?

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь у входа в ТРЦ «Галерея» в магазин H&M, который временно возобновил свою работу

Но разнообразие восстанавливается за счет собственного производства и товаров из дружественных стран. Но у нас фундаментально решены базовые потребности людей в стране. А вот у них как раз нет. И даже без влияния извне (хотя оно точно происходит, не надо держать русских за идиотов) скоро будет новое взятие Бастилии и Рейхстага — подзабыли они историю. И собственные граждане напомнят, когда будут выбирать между едой и теплом. Это неизбежно. Как зима», — поделилась мнением Татьяна Е.

«Сейчас самое время делать обратное. Надо, чтобы из каждого утюга в Европе рассказывали, как Шольц и Макрон Европу продали. В ярких красках, с упором на американскую коррупцию, охватившую руководство ЕС, и неутешительными прогнозами. Сегодня «взорвать» европейцев несложно. Так давайте это делать», — предлагает Влад.

Ранее о том, что Берлин и Париж призывают Евросоюз изучать «творческие пути» распространения «независимой информации» в России, известил Bloomberg. Отмечается, что таким образом во Франции и в Германии хотят «вбить клин» между российской властью и гражданами РФ.

В частности, предлагается использовать «технические меры против российской цензуры» (с помощью инструментов для обхода интернет-цензуры), а также предоставлять русскоязычный контент русскоговорящим, проживающим за рубежом.

Читайте также: ЕС предложили креативный способ бороться с «пропагандой» в России