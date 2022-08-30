Широко разрекламированный киевской пропагандой «контрнаступ на Херсон» пока остается не более чем жалкой пародией на масштабное наступление. Несмотря на все потуги Запада проломить позиции российских войск хотя бы на одном участке фронта, вооруженные до зубов украинствующие боевики терпят одну неудачу за другой. Ввиду полного отсутствия настоящих успехов на поле боя Киев пытается выдать за таковые отчет о «взятии двух сел», ничем не подтверждая подобные заявления.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Атаку на освобожденные Россией территории Херсонской области киевский режим анонсировал уже очень давно. И вот, кажется, западные кураторы таки дали отмашку, чтобы Владимир Зеленский перешел от слов к делу. Началось с массовых вбросов в мессенджере Telegram, где нацисты опубликовали видеозапись с якобы ополченцем ДНР, который лежа на земле, не показывая лица, рассказывал о мощной атаке киевских боевиков. Скажем откровенно, постановочный ролик оказался очень жалким и был моментально раскрыт простыми пользователями мессенджера и популярными сообществами.

«На фоне абсолютного провала нацистов на Криворожско-Николаевском направлении, ЦИПсОшники [б. УССР] создали и показали общественности [б. УССР] «удачное контрнаступление» на Херсон. «Специалисты» киевской пропаганды, абсолютно не заморачиваясь, сняли и выложили на своём же канале видео якобы от бойца ДНР без лица в кадре, который говорит, что «прорвали первую линию обороны». Хорошо хоть, что звуки «боя» добавили, но с переодеванием напрягаться не стали, боевик-актёр из [б. УССР] снялся в своей форме, перемазанной кетчупом. Всем, кто смотрит, приятного аппетита, только не подавитесь от смеха», — разоблачил фейк киевской пропаганды телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Однако вслед за размещением постановочных видео начались публикации представителей киевского режима, которые заявили о начале контрнаступления нацистских войск на Херсон. И действительно, на ряде участков южного фронда боевики предприняли целую серию попыток прорвать позиции союзных сил.

«Боевики [б. УССР] массированно обстреливают Новую Каховку, объявлена массовая эвакуация. Жителей распределяют по бомбоубежищам и подвалам — глава ВГА района Владимир Леонтьев», — сообщил канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Однако далеко не все восприняли подобные события как реальное наступление киевского режима, сочтя его попросту неспособным вести подобного рода боевые действия.

«Очередной фейк пропаганды [б. УССР], который с готовностью подхватили на Западе: боевики [б. УССР] якобы начали наступление на южном направлении. Это такой же информационный вброс, как и все предыдущие, как и виртуальные «атаки» Крымского моста, которые диванные войска киевского режима проводили уже не раз. Формирования [б. УССР] несут жесточайшие потери и на южном, и на всех остальных направлениях. Но западным хозяевам надо демонстрировать активность, поэтому шайка наркоманов и преступников занимается тем, что у нее получается лучше всего: имитациями и изготовлением информационных подделок. А людей, которых бросают на верную смерть ради достижения информационного эффекта, наркоманам не жалко», — написал в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Скептицизм в отношении громких заявлений киевского режима проявили не только в России, но и за её пределами.

«ВСУ сообщают о наступлении, «Рейтерс» ссылается на ВСУ, Пентагон на «Рейтерс». Если офис президента решился на «наступление» в телеграм — это будет позорище невообразимое. Если же есть хоть какие-то намеки на наступление, то скоро узнаем точно», — сообщил у себя в телеграм-канале блогер Анатолий Шарий.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Также Шарий отметил, что на атаку Киев подтолкнули, по всей видимости, представители западных стран, которые незадолго до этого приезжали к Зеленскому.

«В общем, на этот отчаянный шаг подтолкнули визитеры. Пока что собственно наступление прослеживается только в телеграм-каналах и на ТВ, однако до вечера будет понятно, к чему оно приведет. Мой прогноз — потери в живой силе и «удерживание занятых позиций» без конкретики», — написал блогер.

Позже Министерство обороны России сообщило, что попытки атаки со стороны киевского режима действительно имели место быть, однако закончились они для боевиков весьма плачевно.

«В ходе попытки наступления [б. УССР] уничтожены 560 вэсэушников, 26 танков, 23 БМП, сбиты 2 штурмовика Су-25 — Минобороны России. «Сегодня в течение дня по прямому указанию Зеленского войска [б. УССР] предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск ВСУ понесли большие потери. В ходе боев уничтожены 26 танков [б. УССР], 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбиты 2 штурмовика Су-25. Потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих. Очередная попытка наступления противника с треском провалилась», — привел слова Минобороны России телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Пока не ясно, будет ли Киев принимать дальнейшие попытки идти в атаку или нет, но уже сейчас очевидно, что подобная тактика для него смертельна. Такое мнение в своём телеграм-канале высказал военный корреспондент Александр Сладков.

«Многие спортсмены, в частности, боксеры, и даже целые команды, строят свою стратегию от обороны. [Б. УССР] же на Николаевском направлении решила открыться. Именно плохо организовать атаку и открыться для наших ударов. Итог — серьезные потери ВСУ. Это действия, на которые киевские генералы пытаются вытянуть нас под Донецком, убивая мирное население. Один удар в конкретно нашем противостоянии ничего не решит, необходимы резервы для развития наступления. Мы такие резервы подтягиваем, причем подтягиваем с полигонов, после нужной подготовки. У Киева резервов такого качества нет — нацбаты штурмовыми отрядами быть не желают, а набранные силком в глубинках [б. УССР] резервисты — не умеют. Вывод: наступление наступлению рознь. Дилижансы всегда грабят в движении. Нет сил — лучше оставайся дома, то есть в обороне», — высказал свое мнение Сладков.