Уже достаточно давно популярные сообщества Telegram обсуждают идею о том, что Европейский союз, да и Запад в целом устали от конфликта на территории б. УССР. Дескать, киевский режим слишком дорого обходится его иностранным кураторам, которые и так сильно страдают от своих же антироссийских санкций. Подпитывает все эти рассуждения информация о все большем обнищании населения Европейского союза (ЕС) и Великобритании, чьи доходы падают, а расходы стремительно растут.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты

«CNN: в западных официальных кругах рассказали о сложностях с оказанием помощи [б. УССР] спустя 6 месяцев СВО. Суровая зима, рост цен на продовольствие, топливный кризис и нехватка электроэнергии для отопления домов могут повлиять на консенсус Запада в вопросе поставок в [б. УССР] военной помощи. Об этом сообщает американский телеканал со ссылкой на источники среди западных официальных лиц», — сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Усталость от кризиса, спровоцированного агрессивными действиями Запада против России, растёт не только среди европейских и американских политиков, но и среди простого населения. Об этом говорит множество проведенных исследований. Выводами одного из них поделился телеграм-канал «Главный политический».

«Японское издание Nikkei Asian Review провело специальное исследование западных соцсетей и сделало вывод: у России в последнее время больше сторонников в западных странах, чем у [б. УССР]. Не в последнюю очередь, по мнению экспертов, это связано с усталостью от конфликта и санкционным «эффектом бумеранга», — сообщил автор поста.

Ссылаясь на результаты исследования, ТГ-канал отмечает, что после начала спецоперации многие люди на Западе проявляли гораздо больший интерес к прокиевским сообщениям в соцсетях, чем к пророссийским. С конца февраля по конец апреля прокиевские сообщения пользователи репостили в среднем 120 раз на сообщение по сравнению с 55 репостами пророссийских постов. В среднем на одно сообщение в поддержку киевского режима приходилось до 500 лайков против 180 для пророссийского поста. Однако со временем ситуация начала меняться. Уже через три месяца после начала спецоперации прокиевские сообщения в соцсетях репостили в среднем 90 раз, а пророссийские — уже 105 раз.

«Европейская аудитория стала гораздо более восприимчивой к промосковским голосам. Причина проста: в Европе растут опасения по поводу инфляции и ухудшения экономического положения населения, поэтому промосковская пропаганда успешно набирает обороты. Наибольшую поддержку России продемонстрировали посты на итальянском: 32% всех пророссийских постов. За ними следуют испанские — 20%. А вот антироссийские сообщения пишутся в основном на английском — 67% сообщений», — отметил «Главный политический».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дезинформация

Все это наводит на вывод, что России нужно всего-то немного подождать, и ближе к зиме разъярённое и доведенное до отчаяния населения ЕС само сбросит своих правителей, расчистив дорогу для новых политиков, которые, осознав ошибки своих предшественников, откажутся от вражды с Россией. Но у подобной теории много не только сторонников, но и скептиков.

«Мы счастливы… газ 3500… А что мы можем купить на эти деньги? Ничего! Так зачем мы продаем наш реальный газ за циферки? Я думаю, нужно прям сейчас вырубить. Чтобы пустые хранилища были, и в декабре замерзающие европейцы выйдут на улицы и сметут свои правительства. И вот тогда мы как хорошие и добрые люди скажем: газ в обмен на полноценный мир на наших условиях! Очень жестких условиях! Под гарантии великих держав! И новые правительства согласятся! Деваться будет некуда! Как вам идея?» — обратился к своим подписчикам один из сторонников идеи глобальных потрясений внутри Евросоюза телеграм-канал «АНДРЕЙ КОВАЛЕВ».

Однако в лагере скептиков идеи развала Евросоюза приводят свои аргументы. И, пожалуй, главный из них сводится к тому, что современные жители ЕС будут терпеть ровно столько, сколько им скажут и не осмелятся организовать массовые протесты, прекрасно понимая, что в «демократической Европе» их ждут за это жестокие репрессии. Да и смена правительств, случись такая в отдельных странах Евросоюза, едва ли скажется на политическом курсе этих государств.

«Удивительно интересно читать в турбопатриотических каналах информацию о том, что в Европе растут цены на энергоносители, и поэтому, намекают нам авторы (а то м без намёков, прямо сообщают), Европа непременно развалится. Ну или пошатнется. Не будет ни того, ни другого. Нужно совершенно ясно отдавать себе в этом отчёт. В Европе, действительно, происходит интересный процесс: одновременно налицо инфляция и стагфляция. Редкий случай, но вот, пожалуйста. Статистические отчёты про 7 процентов инфляция, скажем, в Германии, это полная х***. Есть простой индикатор, который отражает очень многое. Стоимость чашки кофе и донера (шаурмы, стало быть). Так вот там рост на 20 процентов минимум. Донер был в среднем 4 евро. Сейчас 5,50–6,90. Нормально так», — написал телеграм-канал «Андрей Медведев».

Оноре Домье. Восстание. Около 1848

Однако всё это не означает, что Европейский союз в скором времени развалится. Не стоит ждать и того, что ряд стран покинет этот экономической союз по примеру Великобритании. Не будет даже масштабных акций протеста, убежден автор поста.

«Прежде всего, Европа не субъектна. Во всех ключевых странах, кроме Франции, есть американские военные базы. Даже в Британии. Элиты не самостоятельны. А люди будут терпеть. Будут жить хуже, но терпеть. Какие кризисы из-за цен на электричество? Опомнитесь! Они отдали на съедение ЛГБТ-тусовочке своих детей. Книги про нетрадиционные отношения для детей, подростки-трансы, рассуждения о нормальности педофилии. Если человек не защищает самое дорогое (а что может быть дороже детей?), то от него бессмысленно ждать резких движений по иным поводам. Так что вся эта история надолго. Ждать, что Европа сломается, не надо. Надо строить свою экономику, делать её сильнее, модернизировать. У Европы же запас прочности неплохой. Пассионарность масс на нуле. Будут терпеть и винить во всем русских», — высказал свое мнение «Андрей Медведев».