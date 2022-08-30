Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что польские власти намерены потребовать от Европейского союза, чтобы выдача шенгенских виз гражданам Российской Федерации была запрещена, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 30 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Моравецкий тут же осёкся, добавив, что лишь в исключительных случаях гуманитарного плана у русских должно быть право на получение шенгена. Особенно польский премьер-министр отметил русских, которые сорят финансами на курортах стран ЕС. По его мнению, «сегодня не время пользоваться деньгами российских туристов». Моравецкий призывает страны Евросоюза показать российским гражданам, что их деятельность «недопустима и преступна, так как тот, кто поддерживает преступление, также совершает преступление».

«Русофобия на марше», — пишет Виталий Н.

Многие пользователи посчитали оскорбительными высказывания польского премьер-министра. Граждане считают, что Польша проводит нацистскую политику, выделяя конкретную нацию и наделяя её самими ужасными качествами.

«Главный чмошник Европы решил доказать своему американскому хозяину, что он самый большой русофоб. Озлобленный недобитый нацист», — указывает Артур А.

Некоторые комментаторы отмечают, что Польша в любом случае не является популярным для туризма регионом. Потому-то Моравецкий с лёгкой руки призывает запретить русских туристов, за счёт которых отдельные страны ЕС только и выживают.

«Да они там друг другу уже палки в колёса ставят. Типичная Европа. Польша не может получать доход от туризма по причине русофобии и отсутствия соответствующей инфраструктуры. Вот и бесится, что у соседей толпами туристы ходят», — подметил Нурмунд Д.

Франсиско Гойя. Шабаш ведьм (фрагмент). 1819-1823

Часть людей полагает, что такими темпами скоро Евросоюз настигнет раскол и возникнут защитники России, а также те, кто будет осуждать нацистские замашки таких политиков, как Моравецкий.

«Российские туристы и так ни за что ни копейки в экономику Польши вкладывать не собираются. Ради чего он старается? В Европе и так Польшу недолюбливают, а из-за такой настырности будут тем более ненавидеть», — считает Глеб Д.

Ряд пользователей указывает на то, что Запад нанёс России такую пощёчину, после которой о добрососедстве и взаимовыгодном сотрудничестве говорить не приходится. Потому-то и простые российские граждане отказываются ехать в Европу. Они отчётливо ощущают на себе взгляды европейских русофобов.

«Они не могут даже между собой договориться о том, давать нам визы или нет. А тем временем большая часть населения России даже если и хотела куда-то поехать, то теперь из принципа не поедет! Европа нас оскорбила. Вот пусть и получают теперь по полной», — написал Евгений Р.

Нашлись и те, кто отмечают, что такая оголтелая русофобия открывает многим российским гражданам глаза на нацистскую сущность Европы, и Польши в частности.

«На самом деле стоит его поблагодарить. Может быть, так до нашего потребительского общества дойдёт, что не стоит кормить врага», — поделился своим мнением Сергей Б.

Напомним, 29 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что польские власти намерены потребовать от Европейского союза, чтобы выдача шенгенских виз гражданам Российской Федерации была запрещена.