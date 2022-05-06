Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер неуклюже попыталась оправдать высказывания президента США Джо Байдена о том, что некоторые представители Республиканской партии «похожи на полуфашистов».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Данное замечание Байден сделал во время сбора средств в штате Мэриленд, призванном помочь демократам заручиться поддержкой сторонников перед предстоящими промежуточными выборами.

«То, что мы видим сейчас, это либо зарождение, либо смерть философии экстремального движения MAGA. И речь идет не только о Трампе, речь идет о всей философии, которая лежит в основе [этого движения]. Я вам кое-что скажу — это похоже на полуфашизм», — заявил Байден, а потом начал запугивать слушателей сказками о том, что «если демократы проиграют промежуточные выборы, то республиканцы лишат общество всех свобод во всех сферах жизни».

После этого репортер во время пресс-конференции спросил Жан-Пьер, уважает ли Байден американцев, которые голосовали за Трампа в 2020 году.

«Я думаю, что он говорил достаточно ясно, и он был очень убедителен вчера вечером. Послушайте, вчера вечером президент сказал, что когда речь идет о республиканцах MAGA, когда речь идет об ультра-крайнем крыле республиканцев, то можно сказать, что они атакуют демократию. Верно? Они атакуют, отнимают права и свободы», — ответила Жан-Пьер.

Американские интернет-пользователи обсудили обвинения Байдена под соответствующей публикацией Fox News.

«Я считаю себя независимым и не голосую за демократов, но если из-за этого Байден считает меня республиканцем MAGA — называйте меня республиканцем MAGA. В отличие от всех демократов, которых я когда-либо встречал, я верю в независимый дух каждого американца. Я считаю, что каждый гражданин имеет возможность добиваться своего счастья, создавать свою собственную жизнь без моего вмешательства, за исключением тех случаев, когда человек сам об этом попросит. Вместо того, чтобы считать всех вокруг себя неполноценными по уму и духу, я считаю их равными. Так что, если вера во всё это делает меня республиканцем MAGA, я принимаю это», — пишет amyburns1999.

«Смотрите, наша страна оказалась в ловушке, и Байден знает это вместе с демократами. Вместо того, чтобы проецировать и обвинять всех и вся вокруг себя, он должен работать над решением проблем, стоящих перед нашей страной. К сожалению, демократы просто обвиняют всё вокруг. Это ни в коем случае не лидерство», — отвечает WebWebster.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«Мне, честно говоря, уже всё равно, как нас называют. Они так переборщили с такими словами, как «расист» и «фашист», что они потеряли смысл… что печально, потому что есть настоящие фанатики», — рассуждает thestipe.

«Хммм, значит, только республиканцы — крайние. Ведь нет экстремальных демократов, которые хотят, чтобы правительство контролировало всё, и которые готовы протестовать, разрушать и сжигать вещи, если вы с ними не согласны», — комментирует bp8008.

«Я действительно не понимаю, как демократам удается избежать наказания после такого. Я имею в виду, они делают заявления типа «Республиканцы — угроза демократии», но говорят ли они нам, каким образом? Они говорят, что республиканцы хотят отнять права и свободу? Разве не они требовали, чтобы все делали прививки, оставались дома, носили маски или не могли садиться в самолет, заходить в определенные здания или иметь определенную работу? Разве это не считается отнятием прав и свободы?» — возмущается theostat110.

«Трамп никогда не оскорблял избирателей. Он нападал на политиков, СМИ и т.д., но никогда на избирателей. Демократы регулярно оскорбляют избирателей правого крыла», — отмечает juniorsalescler.

«Пока мы навешиваем ярлыки на людей, интересно, уважает ли Байден других радикальных прогрессивных левых демократов, в рядах которых он состоит?» — спрашивает SamN.

«Что ж, если это позиция Байдена в отношении республиканцев, то, к сожалению, я скажу, что он больше не мой президент. Он признал, что представляет только тех, кто согласен с его политикой. Президент должен представлять ВСЕХ американцев», — подчеркивает Visitortron.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп отверг нападки главы Белого дома Джо Байдена, который заявил, что организация Трампа MAGA «раскалывает» страну и является «самой экстремальной политической организацией, существовавшей в новейшей истории Америки». MAGA — это аббревиатура лозунга Трампа «Сделаем Америку снова великой», который он использовал в своей президентской кампании 2016 года.