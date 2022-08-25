Американский сенатор Берни Сандерс согласился, что критика некоторых демократов в адрес президента США Джо Байдена по поводу выплаты млрд долларов по студенческим кредитам имеет основания, и что необходимо реформировать недоступно дорогостоящую систему образования, а не отделываться единичным списанием долгов.

Юрий Евдокимович Баликов. Заочник. 1960-е

Ранее сенаторы Майкл Беннет, Кэтрин Кортес, а также представитель Тим Райан раскритиковали обещание Байдена списать часть студенческих кредитов многим выпускникам колледжей, обремененным долгами.

«Хотя немедленная помощь для семей очень важна, одноразовое списание долгов не решает основной проблемы. Мы должны реформировать систему, которая привела к такой ситуации, и снизить абсурдную стоимость колледжей. Мы не должны продолжать загонять ещё одно поколение американцев в этот порочный круг», — указал Беннет.

В свою очередь Тим Райан заявил, что администрации Байдена нужно сосредоточиться на снижении налогов для семей рабочего и среднего класса: «Есть много людей, зарабатывающих 30-40 тысяч в год, которые не ходили в колледж. И им тоже нужна помощь, поэтому я предлагаю снизить налоги для работающих людей. Это поможет всем».

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Демократы считают, что они могут навязывать частным лицам и предприятиям всё, что захотят. Почему бы им не заставить колледжи брать меньше денег за образование?» — спрашивает birddogbri.

«Почему колледж такой дорогой? Спросите тренера футбольной команды Penn State Джеймса Франклина. Его зарплата составляет 7 миллионов долларов в год, плюс 500 тысяч долларов поощрительного бонуса. Поскольку колледж является государственным, его зарплату платят налогоплательщики. Конечно, в большинстве колледжей футбол — это большое дело, но я сильно сомневаюсь, что он стоит так много», — указывает uncledee.

Pixabay.com Футбол

«Никто не говорит, что долг не является проблемой для тех, кто взял кредит. Мы говорим, что их долг не является НАШЕЙ проблемой», — считает cakepronoun.

«Когда я хотел получить высшее образование, я пошел в армию. Когда 30 лет назад мои дети пошли в колледж, они получали стипендии, а мы обратились в банк за кредитом, чтобы покрыть разницу. Банк не выдавал деньги, пока мы не показали, что у нас есть средства для их погашения. Когда правительство взяло на себя бизнес по выдаче кредитов на обучение, оно отказалось от всякой попытки оценить способность студента выплатить свой долг. Так что теперь, несмотря на то, что мой долг и долги моих детей выплачены, мы должны платить за тех, кто не выплачивает свои собственные», — рассказывает cl71.

«Колледж, без сомнения, стал невероятно дорогим. Того, во что мне обошлись четыре года обучения в колледже плюс 8-кредитный летний семестр в начале-середине 80-х годов, сейчас не хватит на осенний семестр первого курса. Тем не менее я выплатил свои кредиты, включая две степени магистра. Я не ожидаю, что кто-то сможет убедить меня в том, что я несу ответственность за чужие кредиты», — подчеркивает freenbean_i_fonebone.

«Я работал по ночам и выходным, а днем учился в колледже в 1980 году. Это было посильно. Я хочу сказать, что сегодня завышенные цены на образование подпитывают инфляцию», — размышляет swampyankee013.

«На самом деле не существует способа по ликвидации задолженности по студенческим кредитам, кроме того, чтобы переложить выплаты на остальных граждан», — пишет johnn707.

«Это план помощи уязвимым американцам, обремененным долгами, которые пошли в колледж ради лучшего будущего. Это лучшая идея, чем сокращение налогов Трампа для богатых людей», — отвечает morphedto.

«Как насчет того, чтобы взять эти 500 миллиардов долларов и отдать их той части общества, которая их действительно заслужила, — нашим военнослужащим мужчинам и женщинам, которые вернулись после защиты своей страны с физическими и эмоциональными шрамами, и тем семьям, которые отдали сына или дочь на защиту нашей свободы!» — восклицает fazola.

«Колледж — это такой мудрый выбор с таким впечатляющим возвратом инвестиций, что вам приходится брать кредиты, чтобы учиться в колледже, и в конце концов получить работу, которая не приносит достаточной зарплаты, чтобы погасить все эти кредиты. Поэтому вместо того, чтобы решать проблему растущей стоимости образования, давайте просто вознаградим людей, принимающих неверные финансовые решения», — иронизирует theleftisnotright.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Напомним, что примерно 45 миллионов американцев находятся в долгу по студенческим кредитам — их общий долг составляет $1,6 триллиона. Данная сумма превышает задолженности по автокредитам, кредитным картам или любым другим потребительским долгам, кроме ипотеки.