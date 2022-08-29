Депутат Московской городской думы Евгений Ступин 29 августа 2022 года в своем Telegram-канале поделился ответом управления Роспотребнадзора по городу Москве на свой запрос. Парламентарий написал, что заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения у населения имеет тенденцию к увеличению у всех групп населения города Москвы: за пять лет (с 2016 по 2020 год) она выросла у детей на 32,2%, у подростков — на 28,8%, у взрослых — на 10,3% соответственно.

Василий Поленов. Больная. 1886

При этом ведомство в своем докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в городе Москве в 2021 году» указало: основное количество детей, признанных инвалидами, приходится на 2020 г. На возрастную группу 10–14 лет (34,5%) и 5–9 лет (32,1%). Ведущими заболеваниями, обусловившими возникновение инвалидности у детей-инвалидов, были болезни нервной системы (23,0% от всех причин), психические расстройства (23,3%), врожденные аномалии (19,6%), а также болезни эндокринной системы (10,7%). Правда, в докладе о состоянии дел в 2021 году цифры привены за 2020 год. Кроме того, Роспотребнадзор в своем отчете указал еще ряд болезней и назвал их причины.

«Одним из важнейших критериев оценки состояния здоровья населения, реагирующих на изменения условий среды, является медико-статистический показатель заболеваемости. При анализе этого показателя за ряд лет можно получить наиболее правильное представление о частоте возникновения и динамике патологических отклонений в состоянии здоровья населения, а также об эффективности комплекса проводимых социальных, санитарно-гигиенических, медико-профилактических и лечебных мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваемости и смертности населения.

Для анализа заболеваемости в социально-гигиеническом мониторинге чаще используется медицинский статистический показатель «первичная заболеваемость», характеризующий число случаев заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом.

В 2020 г. в структуре первичной заболеваемости у всех групп населения преобладают болезни органов дыхания: у детей — 63,4%, у подростков — 48,4%, у взрослого населения — 33,9%. Второе место у всех групп населения занимают травмы: у детей — 9,0%, у подростков —14,0%, у взрослых — 13,7%. На третьем месте у детей, подростков и взрослых находятся болезни кожи и подкожной клетчатки: 4,1%, 6,6% и 6,6% соответственно. Другие классы болезней занимают в структуре значительно меньшую долю: у детей болезни глаза и его придаточного аппарата — 4,0%, болезни уха и сосцевидного отростка — 3,3%, болезни органов пищеварения —2,6%, заболевания костно-мышечной системы —1,8%. У подростков на долю болезней глаза и его придаточного аппарата приходится 4,1%, костно-мышечной системы — 3,3%, органов пищеварения — 3,3%, болезней мочеполовой системы — 4,6%. У взрослых на долю болезней мочеполовой системы приходится 6,2%, болезней костно-мышечной системы — 2,9%, болезней системы кровообращения — 2,9%, болезней глаза и его придаточного аппарата — 3,4%, болезней органов пищеварения —2,0%, (рис. 20). Как и в предшествующие годы, количественные показатели заболеваемости взрослого населения в два раза ниже, чем подростков, и в три раза ниже, чем у детей. <…>

Ян Стен. Больная женщина

Загрязнение атмосферного воздуха является одним из ведущих факторов, влияющих на здоровье населения, проживающего в столице. Основной вклад (более 90%) в загрязнение атмосферного воздуха продолжает вносить автомобильный транспорт, количество которого увеличивается из года в год, что обусловливает перегруженность трасс, приближенных к жилым застройкам. Второе место принадлежит выбросам от стационарных источников (промышленных предприятий). К предприятиям, выбросы которых составляют более 100 т/год, относятся: Московский нефтеперерабатывающий завод, Мусоросжигательные заводы №3 и №4, ОАО «Аурат», ТЭЦ №21 и №22 и др». К сказанному в докладе Роспотребнадзора нужно присовокупить некачественную воду, вырубку лесных массивов в интересах застройщиков и проводящих благоустройство департаментов правительства Москвы.

Безусловно, на здоровье детей и подростков повлиял дистант (добровольно-принудительная самоизоляция семей). При таком количестве контактов с цифровой средой в несколько раз повышается риск возникновения заболеваний головного мозга. Кроме того, развиваются психические расстройства, депрессии, ухудшается зрение, нарушается слух, появляются другие проблемы со здоровьем. По мнению психолога и эксперта РВС Жанны Тачмамедовой, «компьютерные игры наносят вред психическому и физическому развитию детей и вызывают зависимость».

Психологи также бьют в набат по поводу ломающих психику пропаганды ЛГБТ и небинарности, популяризации трансгендерности, которые особенно активно ведутся в соцсетях. Так, дочь певицы Глюкозы осознала себя небинарной личностью и нашла поддержку у матери, признавшей за ней этот выбор.

Ничуть не лучше и родителям, которые потеряли работу и не знают, чем оплачивать ипотеку и кормить семью. Поэтому неудивительно, что растет количество психических расстройств, повышается тревожность и растет нервное напряжение.