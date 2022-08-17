Американские пограничники спасли двух грудных детей — четырех и восемнадцати месяцев от рождения, брошенных картелем на жаре в пустыне Аризоны. Данный инцидент в очередной раз указал на бессердечность контрабандистов, которым многие мигранты из Латинской Америки платят за то, чтобы их дети были нелегально доставлены в США, чьи законы не позволяют депортировать несовершеннолетних нелегалов.

Василий Перов. Спящие дети. 1870

Агенты пограничной службы обнаружили младшего младенца без сознания, но, к счастью, смогли спасти ребенку жизнь и предотвратить трагедию, рассказал главный патрульный агент сектора Тусон Джон Модлин и добавил: «Это жестоко. От таких поступков переворачивается все внутри».

Данная новость является лишь одним из последних случаев спасения детей, брошенных на границе контрабандистами. Несовершеннолетние дети без сопровождения, спасенные пограничным патрулем, обычно попадают под опеку министерства здравоохранения и социальных служб США. Далее их воссоединяют со спонсором или родителем, если таковой уже находится в стране.

О случаях с брошенными несовершеннолетними детьми стали особенно громко говорить в прошлом году, когда сестры пяти и трех лет были спасены в Нью-Мексико после того, как контрабандисты перебросили их через стену и выбросили за ними вещи.

Американские интернет-пользователи обсудили проблему под соответствующей публикацией Fox News.

«Это совсем не редкость сейчас на границе. У меня есть друзья с участками и ранчо в некоторых из этих приграничных районов, и они постоянно находят брошенных детей на своих участках. Один из них во время охоты на своей территории нашел брошенную 4-летнюю девочку. Они немедленно оказали ей помощь и вызвали пограничный патруль. Байден, Миоракас и многие другие в его администрации несут личную ответственность за эту катастрофу в области прав человека», — подчеркивает Coldheat016.

«Демократы создали большинство, если не ВСЕ проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Почему люди до сих пор голосуют за демократов? Это безумие», — злится suzon.

«Я латиноамериканского происхождения. Мои бабушка и дедушка легально иммигрировали в США сто лет назад. Легальные граждане этой страны, поддерживающие Демократическую партию, не имеют понятия о том, насколько дешева жизнь в странах к югу от нашей «границы». За последние два года демократы позволили десяткам тысяч преступников нелегально въехать в нашу страну. Наши внутренние города будут разрушены, если все будет так продолжаться», — предупреждает writeone.

Оноре Домье. Эмигранты или беглецы

«Абсолютно с вами согласен. Кроме того, я боюсь, что эта история вызывает у многих людей неприязнь ко всем иммигрантам, и одному Богу известно, к каким бедам это приведет», — отвечает yourbobness.

«Бессердечие контрабандистов нельзя недооценивать. Точно так же нельзя недооценивать бессердечие Байдена и демократов. Они несут ответственность за все эти инциденты. И почему? Чтобы найти себе новых избирателей и удерживать власть», — считает usuallyright.

«Почему они воссоединяются со спонсорами или родителями в США? Эти так называемые родители заплатили контрабандистам, чтобы те так поступили с их детьми. Отправьте родителей и детей обратно в их родную страну или отдайте детей на усыновление», — призывает hhh646.

«У торговцев людьми, которые это сделали, нет совести. Демократы, которые оставляют наши границы открытыми и поощряют это, не лучше», — указывает antoniusbloch.

«Они демоны, а не демократы», — отвечает BarneySays225.

«Хм… если бы только была стена, чтобы предотвратить эти трагедии. 5 млрд долларов на стену не могут быть одобрены, но бесконечные млрд долларов киевскому режиму — могут?» — возмущается panchoandlefty.

«Вот тот уровень варварства, которому мы просто позволяем происходить на пороге нашей страны, » — комментирует Schattenkrieger.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что миграционный кризис в США выгоден администрации Байдена, которая видит в мигрантах тех, кто в будущем проголосует за демократов.