Несмотря на то, что нынешний президент Южной Кореи вступил в должность 10 мая, жители страны не питает к нему теплых чувств. Об этом говорит не только уровень поддержки политики южнокорейского лидера, который в моменте опустился ниже 30%, но и частые сообщения в социальных сетях с угрозами.

Иван Шилов ИА REGNUM Аноним

По данным южнокорейских СМИ, в адрес президента Южно Кореи Юн Сок Ёля и его супруги Ким Гон Хи продолжают поступать угрозы физической расправы.

По данным полиции, с 20 по 23 августа в одном из аккаунтов в социальной сети Twitter было размещено несколько постов с угрозами в адрес президента, первой леди, министра юстиций, лидера правящей партии.

Сообщается, что в Сети были опубликованы сообщения со следующим содержанием: «Бездарному Юн Сок Ёлю и Ким Гон Хи отрежу головы», «29 августа 2022 года — день смерти Юн Сок Ёля, Ким Гон Хи, Хан Дон Хуна (министр юстиции), Квон Сон Дона (депутат парламента от правящей партии), Чу Хо Ёна (председатель комитета по чрезвычайной политике правящей партии), Чу Нак Ёна (мэр г. Кёнджу)», «Юн Сок Ёля в отставку, Ким Гон Хи за решетку!»

Владелец аккаунта также разместил фотографию супруги президента с подписью «Лучше убей себя сама!», «Так или иначе получишь пулю как Пак Чон Хи и Синдзо Абэ».

Ранее, а именно 15 августа, владелец того же аккаунта опубликовал сообщение с упоминанием химических веществ, используемых на промышленных производствах, таких как нитрат калия и сернистый уголь, а также фотографию с различными химическими веществами, купленными в интернете.

Полиция пока не смогла определить автора этих угроз.

Напомним, что 7 августа в Сети появился пост с заголовком «Способ убить Юн Сок Ёля». Автор написал, что план полностью готов, и озвучил необходимую сумму для его осуществления.

В марте текущего года, когда Юн Сок Ёль ещё был кандидатом на выборах президента, в Сети также появился пост о готовящемся заказном убийстве. В другой соцсети один из пользователей написал, что филиппинские наёмники не годятся для этой работы и что надо совершить убийство до 9 мая, то есть до инаугурации.

«Обычно полицейские быстро разбираются с отправителями таких сообщений», — пишет shep***.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

«Не удивлюсь, если скоро объявят военное положение», — отмечает misu***.

«Это значит лишь одно: что у Юн Сок Ёля и Ким Гон Хи много врагов. Так что нужно не просто тупо проводить расследование, а пытаться понять, почему им угрожают», — рекомендует kdhc***.

«Лучше расследуйте дело о плагиате диссертаций, о манипуляции цен на акции, байки и прочее, в чем замешана первая леди… Не нужно ловить невинных людей», — советует kdn1***.

«Эх, опять эти шуточки», — жалуется king***.

«Лучше пусть не просто пишут угрозы, а демонстрируют их в действии», — пишет roya***.

«Как бы мы не ненавидели президента, он — лицо Южной Кореи, избранное народом», — отмечает weca***.

«Таких как он много… Поймайте его, упеките за решетку на всю жизнь и раскройте публично его личность», — требует hada***.

«Разве защита этого человека не будет стоить десятки миллиардов долларов? Если бы его упекли за решетку, то можно было бы сэкономить», — смеется yoon***.

«В стране бардак! И всё из-за того, что мы избрали не того человека на эту должность!» — утверждает woma***.

«Импичмент бы объявить», — пишет heyo***.

«Чем занимается полиция и прокуратура? Они просто собираются закрыть на это глаза?» — недоумевает best***.

«Обязательно поймайте его и сурово накажите!» — требует isk9***.

«Ой, да оставьте его в покое. Какой террорист станет выкладывать в Twitter сообщение с подробностями своего преступления?» — интересуется unco***.