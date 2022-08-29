Известие о том, что вместе с Вовк убийство Дарьи Дугиной готовил ещё один член киевской ДРГ — Богдан Цыганенко, уехавший из России за день до подрыва, — спровоцировало шквал комментариев в интернете. Люди отмечают отличную работу российских спецслужб.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Наши службы вообще красавцы, очень быстро и качественно проделывают работу, вот что значит профессионалы своего дела. Надеюсь, получится найти всех преступников и наказать их по закону», — отметил Пётр Кондрашов.

«ФСБ — крутые ребята, респект. По могуществу практически сравнялись с КГБ, остался еще один момент, который надо доработать. Недавно западная разведка обалдевала от оперативности работы наших спецов», — считает К.

«Ещё один убийца! Да, Россия не остановится, пока не передавит всех убийц! Всё ради нашей безопасности», — считает Анастасия Люпин.

«Давить убийц, и никаких гвоздей», — предлагает Майя Тепфер.

«Там вся служба киевская старалась, ведь глупо думать, что эти два кадра сами придумали и планировали убийство Дугиной», — рассуждает Тимур Мизгирев.

«Все ниточки ведут в Киев. Удивительно, но ведь страна реально превратилась в государство-террориста», — отметил Модест Сафронов.

«Это неудивительно, Киев уже подобными путями давно действует», — замечает Ольга Кузина.

«Достаточно стереть историю, настроить народ против и поставить своих людей. Результат и похлеще бывает», — соглашается К.

«Я напомню, они совершили теракт на территории РФ и убили мирного жителя. Киев тем временем стоит невредимый», — заметил Виктор.

«Въезжают-выезжают из России все кому не лень… Пора бы закрыть границы на время спецоперации. Россиянам практически везде закрыли въезд», — отметила Лилия Богданова.

Кадр из видео ФСБ РФ Богдан Цыганенко

«Убийство киевскими властями за политические взгляды — уже не в первый раз такое», — напоминает Марина Никольская.

«Потому что пускаем в страну всех подряд. Эти бешенцы под видом настоящих беженцев приезжают в Россию и занимаются диверсиями. Каждого хохла — на карандаш или в спецлагеря, где будут проходить фильтрацию», — предлагает Андрей Качанов.

«Так может, пальчики сканировать не только на въезде в Россию, но и на выезде?» — предлагает Олег Маклаков.

«Буду ждать, пока эти двое нациков попадут за решетку, дочку Вовк, конечно, жалко, никому не пожелаешь такой матери», — поделилась мнением Ксения Жукова.

«Хорошо, что нашли, но это все исполнители. Хотелось бы, чтобы в том числе были наказаны и заказчики и организаторы этого убийства. Может, скоро и на них выйдут», — отметила Полина Антонова.

«Все причастные к теракту против Дугиных должны ответить перед судом. Включая заказчиков из СБУ», — считает Татьяна Подорожная.

По поводу того, что Богдан Цыганенко — родом из ДНР, интересно мнение Олега Лебедя:

«Я сам из ДНР. Неужели вы думаете, что эти обстрелы нас совершаются без наводки? За 20 км в бак с аммиаком? И здесь предателей полно, особенно после приема беженцев. Пора формировать народные дружины».

«Я был бы очень рад, если бы руководство страны реанимировало отдел «Л» (ликвидаторы), как было в СССР, когда предателей и всякую мразь ликвидировали даже на военной базе в Пиндустане, несмотря на всю их «супер»-охрану. Ведь могли же! А Россия чем хуже? Тем более такие подразделения есть и в дерьмократических странах (столь любимых «нашими» либерастами)», — поделился мнением Дмитрий Салтыков.

Как сообщало ИА REGNUM, политолог и журналистка Дарья Дугина была подорвана в автомобиле 20 августа на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Позднее ФСБ установила участника киевской диверсионно-террористической группы, который вместе с Натальей Вовк готовил данное преступление. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко, а также вместе с Вовк собрал самодельную бомбу в арендованном гараже на юго-западе Москвы.