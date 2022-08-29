Кадры освобождения от киевских боевиков населённого пункта Благодатное в Николаевской области стали поводом для реакции среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии об этом 29 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Российская армия неспешно, но уверено наступает на николаевском направлении, подступая всё ближе и ближе к административному центру региона. На своём пути русские воины встретили хорошо окопавшихся нацистов в селе Благодатное, которые оказали ожесточённое сопротивление.

В Минобороны РФ отметили, что подразделениям воздушно-десантных войск, осуществлявшим штурм укрепрайона противника, пришлось нелегко, но благодаря слаженным и профессиональным действиям штурмовых групп, артиллерии и авиации, а также мужеству и отваге бойцов, населённый пункт был взят в кратчайшие сроки.

«Храни вас Бог, наши золотые воины!» — пишет Офелия П.

Многие пользователи отметили, что российское оборонное ведомство раз за разом подчёркивает, что Россия пришла на землю бывшей УССР для освобождения местных жителей из-под нацистского гнёта, а киевский режим меж тем использует гражданское население в качестве живого щита, применяет крайне подлые и бесчеловечные методы.

«Пока киевская сторона орёт и гордится тем, что они обстреляли гражданский мост и пару мирных домов, мы гордимся, что приносим людям свободу и даем им надежду на лучшую жизнь! Вот что отличает Россию и русских от нацистского режима», — указывает Ильясия К.

Комментаторы рады узнать, что ещё один населённый пункт бывшей УССР оказался свободен и на его территории более нет нацистского сапога. Граждане призывают российских солдат не останавливаться, а идти дальше, неся нашим соотечественникам долгожданную свободу.

«Сила в правде! Россия, вперёд! Освободим от преступного киевского режима братский народ!» — призывает Игнатий А.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Солдаты России

«Отлично, парни! Продолжайте в том же духе! Освобождайте людей от нацистов», — обращается Модест С.

Часть людей отметила, что специальная военная операции России на территории бывшей УССР не должна ограничиваться лишь освобождением территории Донбасса, ведь в Николаевской, в Одесской, в Харьковской и в любых других областях живут тоже наши люди, которых терзает киевский неонацистский режим.

«Хорошо, что наши ребята всё больше территорий освобождают! Не ограничиваются только Донбассом. Вся [бывшая УССР], её жители — это наши братья. Им не повезло оказаться под нацистской властью. Людей надо спасать, иначе им хана. Русские воины — красавчики!» — поделился своим мнением Тимур М.

Ряд пользователей подчеркнул, что российский народ стоит на стороне наших доблестных воинов, которые, не жалея собственных жизней, спасают людей от нацистской чумы. Тем не менее граждане призывают российских военнослужащих, задействованных в спецоперации, беречь силы и здоровье. Сколько бы ни длились боевые действия, население Российской Федерации поддержит своих защитников.

«Наши парни настоящие спецы своего дела! Представить не могу, как много они готовились и тренировались, чтобы овладеть военным мастерством!» — отметил Денис Б.

«Молодцы, парни, что освободили! Главное, чтобы живыми были», — написал Артём С.

«Работайте, наши дорогие братья! Люди поддерживают вас и желают вам только успехов в вашем тяжёлом деле!» — пишет Александра М.

Напомним, 29 августа пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации опубликовало кадры освобождения от киевских боевиков населённого пункта Благодатное в Николаевской области.