Сообщение Центра общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ) о том, что убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной готовил вместе с Натальей Вовк в Москве ещё один член диверсионной группы киевского неонацистского режима, уехавший из России за день до произошедшего взрыва, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 29 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Эдвард Мунк. Убийца. 1910

Вторым террористом оказался гражданин [б. УССР] Богдан Цыганенко, 1978 года рождения, который попал в Россию через Эстонию. По информации силовиков, преступник помог Вовк — непосредственному исполнителю теракта, предоставив ей поддельные автомобильные номера, а также документы, принадлежащие гражданке Казахстана Юлии Зайко.

Кроме того, Цыганенко принял участие в сборке самодельного взрывного устройства, которое и было приведено в действие для убийства Дарьи Дугиной. Сам процесс изготовления бомбы проходил в гараже, который преступники арендовали на юго-западе Москвы. Цыганенко покинул территорию России за день до того, как Вовк совершила теракт.

«Все ниточки ведут в Киев. Удивительно, но ведь [б. УССР] реально превратилась в государство-террориста», — заметил Модест С.

Многие пользователи пришли в выводу, что Цыганенко и Вовк являются убийцами и террористами, которым должна светить лишь высшая мера наказания.

«Ещё один убийца! Да, Россия не остановится, пока не передавит всех убийц! Всё ради нашей безопасности и справедливости!» — указывает Анастасия Л.

Некоторые комментаторы оказались до глубины души возмущены тем, что нацистские диверсанты имеют возможность беспрепятственно въезжать на территорию России, совершать теракты и затем благополучно сбегать за рубеж.

«Какого чёрта по нашей стране преспокойно разгуливают нацистские преступники? Это как такое возможно? Ну пропустили одну паскуду, бывает, безалаберность на местах для России — норма. Но не норма, когда страну наводнили террористы и мы узнаём об этом уже после случившегося теракта! Кто был ответственным за то, чтобы проверить, не является ли Цыганенко диверсантом? Почему мы не слышим, как наказывают за халатность, приведшую к смерти?!» — возмущается Мария П.

Кадр из видео ФСБ РФ Богдан Цыганенко

«Въезжают-выезжают из России все кому не лень. По настоящим документам, по поддельным. Террористы, нацисты, преступники. Граница на замке, говорите? Ну-ну. Пора бы закрыть все погранпереходы на время спецоперации. Русским практически везде закрыли въезд. Вот и нам пора ответить тем же. Безопасность должна быть превыше всего», — пишет Лилия Б.

Часть людей полагает, что скорость, с которой сотрудники ФСБ вскрывают все обстоятельства произошедшего, приятно удивляет, но больше всего люди ждут, чтобы преступники понесли заслуженное наказание.

«Пока что это всего лишь рабочая версия следствия. Нет задержанных и ликвидированных членов ДРГ, нет признательных показаний. Мы являемся лишь свидетелями последствий преступления, раскрываем его подробности, но всех, на самом деле, интересует прежде всего наказание за произошедшее и предотвращение будущих терактов», — поделился своим мнением Денис Х.

Ряд пользователей указывает на то, что киевский неонацистский режим перешёл все грани разумного и предстал в качестве открытой террористической диктатуры, которая подлежит только полной и безоговорочной ликвидации.

«Ну сколько ещё осталось жить киевскому режиму? Запад не будет вечно помогать, да и перспектив ноль. Но тем не менее нацисты продолжают терроризировать Россию. Пора этот балаган прекращать», — считает Евгения М.

Напомним, 29 августа Центр общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации сообщил о том, что убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной готовил вместе с Натальей Вовк в Москве ещё один член диверсионной группы киевского неонацистского режима, уехавший из России за день до произошедшего взрыва.