Пользователи соцсетей 29 августа обсуждают заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что предстоящие месяцы для страны будут тяжёлыми, а счета за электроэнергию — заоблачными.

Альберт Анкер. Бабушка греется у очага (фрагмент). 1885

По словам Джонсона, из-за сложившейся ситуации следующий премьер-министр Великобритании должен будет ввести дополнительные меры поддержки домохозяйств.

Статья Джонсона, готовящегося покинуть пост премьер-министра, об экономическом кризисе в Великобритании вышла в одной из крупнейших британских газет и вызвала среди читателей большой общественный резонанс.

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«Очень жаль» британцев, несомненно», — иронизирует подписчик новостного телеграм-канала Serge.

«За что боролись, на то и напоролись!» — пишет Zaur.

«Давай ещё санкции! Скоро лишитесь последних штанов!» — отметил Salim S.

«Ну вот и у «наших партнёров» настанут «лихие девяностые» — время «возможностей», «капитализм», «счастье». Великолепно!» — оставил саркастический комментарий Дима.

«Топите буржуйки — своими смартфонами и ноутбуками!» — предлагает Александр Р.

«Джонсон забыл добавить, что он это и соорудил для всех, от души», — подчеркнул Григорий Г.

Chatham House Борис Джонсон

«А сколько их будет, этих суровых месяцев, он не уточнил?» — спросил Денис.

«Фашистам оружия ещё побольше поставляйте… Британские власти и сами фашисты, их не жалко», — рассуждает Сергей С.

«Пришло время платить по счетам», — комментирует Марина Г.

«Очень хорошо. Будут мёрзнуть во славу королевы и её кабинета министров», — иронизирует Тимур Б.

«Пусть получают, что заслуживают. Они ж готовы терпеть ради киевского режима, вот пусть и терпят», — выразила своё мнение Саша Г.

«Ну что ж, миру давно пора понять, что русофобия и ущемление интересов России обходятся дорого!» — подытожил обсуждение Константин Д.

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