Известие о том, что на юге Португалии фермеры бесплатно раздают апельсины из-за отсутствия покупателей и санкций на поставки в Россию, активно комментируют в интернете. Люди предлагают различные варианты использования обесценившихся фруктов.

Винсент Ван Гог. Девочка с апельсином. 1890

«Кушайте сами теперь свои апельсины. Можете печку ими топить зимой», — предлагает Т.

«Дарю идею: над унитазом сокодавку ручную поставить и вместо воды использовать сок. А то дефицит воды же. И ручки потренируют и электричество не потратят. Ну и пахнуть будет цитрусом», — иронизирует Светлана.

«Пшеки яблоками подавились, а эти апельсинами. Пусть жрут», — соглашается Адам Хомич.

«Закидайте европарламентеров и прочих негодяев этими апельсинами», — призывает Иван Медведев.

«Переходят к коммунизму! Это хорошо!» — иронизирует Михаил.

«Ждём крах отдельных европридурошных недогосударств!» — отметил Евгений Литвинов.

«Пусть Чебурашек разводят», — смеётся Светлана.

«Могут с пшеками на яблоки поменяться, тем тоже девать некуда, меняют на что-то у прибалтов», — предлагает Софья.

Виктор Корниенко Созревшие апельсины

«Заставить каждого португальца жрать два кило апельсинов и два литра сока в день — за неисполнение штраф 2 000 евро», — фантазирует Денис.

«Да, апельсиновый сок везде нужен и круглый год. У них просто наверное нет оборудования, страна-апельсиноколонка. Да и реально, может, нужно много электричества, фермерам проще выкинуть урожай», — рассуждает Павел.

«Искренне жаль простых трудящихся людей, они отчасти не виноваты в глупостях своих правителей, но лишь отчасти. Принцип бумеранга никто не отменял, вся Европа и Запад плясали на костях рухнувшего СССР, они радовались нашему горю, мы выживали в 90-е, как выжили, до сих пор не понятно, теперь всё это идёт к ним. Одна лишь разница, у нас они бесчинствовали и воровали, и всё это было с умыслом, у них же они же сами всё устроили, жаль простых людей, но что поделаешь, приходится отвечать за грехи», — поделилась мнением Анастасия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алгарве у португальских фермеров из-за антироссийских санкций не осталось покупателей. Выращенные апельсины они вынуждены раздавать бесплатно, сообщает телеканал SIC.

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